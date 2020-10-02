ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Tesla получила большой заказ на электрические магистральные тягачи

02.10.2020 14:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Хорошо быть Илоном Маском, когда имя работает на тебя. Грузовики Tesla пока существуют только в виде опытных образцов. Опыта эксплуатации таких машин нет ни у кого, однако крупные заказы уже поступают.

Компания Walmart Canada, ответвление от крупнейшего мирового ретейлера Walmart, готова приобрести 130 электрических седельных тягачей Tesla Semi «не глядя».

Сначала для предзаказа электрического тягача нужно было внести 5 тыс. долларов, но затем производитель увеличил первый взнос до 20 тыс. Нетрудно подсчитать, что предзаказ для Walmart Canada обошелся в 2,6 млн USD. Для Walmart это, конечно, небольшая сумма, но все же ощутимая для аванса за продукт, который живьем-то мало кто видел.

Tesla получила большой заказ на электрические магистральные тягачи

В дальнейшем Walmart Canada к концу 2022 года хочет обновить 20% своего парка электрическими тягачами Tesla Semi, а главная цель — к 2028 году полностью перейти на машины с нулевым вредным выбросом.

Tesla получила большой заказ на электрические магистральные тягачи

Поставки серийных грузовиков Tesla Semi постоянно откладываются и переносятся. Напомним: презентация этой модели состоялась в 2017 году. Во время презентации Илон Маск заявил, что первые поставки электрогрузовика начнутся в 2019 году. Однако уже в апреле 2019 года срок запуска производства был перенесен на 2020 год. Затем история снова повторилась, и первые поставки перенесли на 2021 год.

Tesla Model S I Рестайлинг, 2016 г.в., 115 873 км
синий, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
107 458 р.
41 300$ / 35 185€
Tesla Model S I Рестайлинг 75D, 2017 г.в., 50 855 км
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
154 813 р.
59 500$ / 50 690€
Tesla Model S I Рестайлинг, 2017 г.в., 134 099 км
серый, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
65 048 р.
25 000$ / 21 298€
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хорошо быть Илоном Маском, когда имя работает на тебя. Грузовики Tesla пока существуют только в виде опытных образцов. Опыта эксплуатации таких машин нет ни у кого,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Палата представителей утвердила Головченко на должность премьер-министра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика