Tesla получила большой заказ на электрические магистральные тягачи

Источник материала: Onliner Хорошо быть Илоном Маском, когда имя работает на тебя. Грузовики Tesla пока существуют только в виде опытных образцов. Опыта эксплуатации таких машин нет ни у кого, однако крупные заказы уже поступают.

Компания Walmart Canada, ответвление от крупнейшего мирового ретейлера Walmart, готова приобрести 130 электрических седельных тягачей Tesla Semi «не глядя».

Сначала для предзаказа электрического тягача нужно было внести 5 тыс. долларов, но затем производитель увеличил первый взнос до 20 тыс. Нетрудно подсчитать, что предзаказ для Walmart Canada обошелся в 2,6 млн USD. Для Walmart это, конечно, небольшая сумма, но все же ощутимая для аванса за продукт, который живьем-то мало кто видел.





В дальнейшем Walmart Canada к концу 2022 года хочет обновить 20% своего парка электрическими тягачами Tesla Semi, а главная цель — к 2028 году полностью перейти на машины с нулевым вредным выбросом.





Поставки серийных грузовиков Tesla Semi постоянно откладываются и переносятся. Напомним: презентация этой модели состоялась в 2017 году. Во время презентации Илон Маск заявил, что первые поставки электрогрузовика начнутся в 2019 году. Однако уже в апреле 2019 года срок запуска производства был перенесен на 2020 год. Затем история снова повторилась, и первые поставки перенесли на 2021 год.