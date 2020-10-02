Перевозчик: многим грузовикам из Литвы и Польши приходится объезжать Беларусь

Источник материала: Onliner

В середине сентября Лукашенко заявил о «закрытии границы» с запада, что означало охрану границы в усиленном варианте. Однако для многих перевозчиков понятие «закрытая страна» приобретает вполне буквальное значение. По словам одного из бизнесменов, из-за полных досмотров польских и литовских фур теряется столько денег, что проще ехать в объезд Беларуси.

«В эти дни грузовики из Польши и Литвы на границе с Беларусью таможенники отправляют на полный детальный досмотр, — рассказал Onliner Роман, представитель одной из фирм — резидентов РБ. — С этой практикой мы столкнулись вчера, наши водители стоят на границе в ожидании досмотра уже сутки. При этом фуры из Германии или Чехии проезжают свободно, их пропускают, как и раньше. Для нас это немалые потери и помимо штрафных санкций за задержку доставки груза. Дело в том, что сам досмотр тоже стоит денег: товар нужно выгрузить, загрузить обратно — за все это требуют плату. Бесспорно, таможня имеет право требовать предоставить груз для досмотра, однако ранее такой частой, если не сказать повсеместной практики не было. Мы всерьез задумываемся объезжать страну, как уже сделали некоторые другие компании».

То, что Беларусь в последнее время ужесточила требования к работе литовских автоперевозчиков, констатирует и президент Литовской национальной ассоциации автоперевозок Linava. «Часть потока грузов перевозчики стараются направлять через латвийско-российскую границу, в объезд Беларуси, — рассказали представители управления ассоциации в интервью Delfi. — Работа на границе стабилизировалась, автомобили проверяются на границе и едут дальше, но на внутреннюю таможню их уже не направляют. Часть перевозчиков старается направлять грузовики через границу Латвии и России, в объезд Беларуси. Однако в таком случае начинаются заторы на границе между Латвией и Беларусью». В то же время, как пишет издание, начальник отдела превенции службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис в четверг заявил, что ситуация на литовско-белорусской границе сейчас обычная.