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Андрейченко: в обществе созрел запрос на перемены

02.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выступая сегодня на открытии четвертой сессии Палаты представителей ее спикер Владимир Андрейченко отметил, что Беларусь после президентских выборов «столкнулась с беспрецедентным внешним и внутренним давлением».

Андрейченко: в обществе созрел запрос на перемены

Он назвал мирный протест граждан против фальсификации результатов выборов «привнесенным извне с использованием центров психологического воздействия»: «Нас продолжают испытывать на прочность, подвергают небывалой информационной агрессии».

Как передает пресс-служба нижней палаты, Андрейченко заметил, что судьба страны «должна и будет решаться не на уличных акциях при сомнительном внешнем посредничестве, а самими белорусами, цивилизованно и строго в правовом поле».

Вместе с тем он подчеркнул, что «в обществе созрел определенный запрос на перемены».

Спикер также призвал искать общий язык с молодежью, так как «именно она не всегда может объективно оценить те действия, на которые ее толкают».

 
 
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Выступая сегодня на открытии четвертой сессии Палаты представителей ее спикер Владимир Андрейченко отметил, что Беларусь после президентских выборов...
 
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