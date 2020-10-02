Андрейченко: в обществе созрел запрос на перемены

Выступая сегодня на открытии четвертой сессии Палаты представителей ее спикер Владимир Андрейченко отметил, что Беларусь после президентских выборов «столкнулась с беспрецедентным внешним и внутренним давлением».





Он назвал мирный протест граждан против фальсификации результатов выборов «привнесенным извне с использованием центров психологического воздействия»: «Нас продолжают испытывать на прочность, подвергают небывалой информационной агрессии».

Как передает пресс-служба нижней палаты, Андрейченко заметил, что судьба страны «должна и будет решаться не на уличных акциях при сомнительном внешнем посредничестве, а самими белорусами, цивилизованно и строго в правовом поле».

Вместе с тем он подчеркнул, что «в обществе созрел определенный запрос на перемены».

Спикер также призвал искать общий язык с молодежью, так как «именно она не всегда может объективно оценить те действия, на которые ее толкают».