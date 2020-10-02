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Андрейченко: в обществе созрел запрос на перемены
Источник материала: Навiны
Выступая сегодня на открытии четвертой сессии Палаты представителей ее спикер Владимир Андрейченко отметил, что Беларусь после президентских выборов «столкнулась с беспрецедентным внешним и внутренним давлением».
Он назвал мирный протест граждан против фальсификации результатов выборов «привнесенным извне с использованием центров психологического воздействия»: «Нас продолжают испытывать на прочность, подвергают небывалой информационной агрессии».
Как передает пресс-служба нижней палаты, Андрейченко заметил, что судьба страны «должна и будет решаться не на уличных акциях при сомнительном внешнем посредничестве, а самими белорусами, цивилизованно и строго в правовом поле».
Вместе с тем он подчеркнул, что «в обществе созрел определенный запрос на перемены».
Спикер также призвал искать общий язык с молодежью, так как «именно она не всегда может объективно оценить те действия, на которые ее толкают».
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Выступая сегодня на открытии четвертой сессии Палаты представителей ее спикер Владимир Андрейченко отметил, что Беларусь после президентских выборов...
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