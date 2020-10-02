На проспекте Машерова в Минске «Лексус» вылетел на тротуар — погиб пешеход

ДТП со смертельным исходом случилось днем 2 октября на проспекте Машерова в Минске.





На перекрестке проспекта Машерова и улицы Куйбышева 49-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пешеходов, которые ожидали на тротуаре разрешающий сигнала светофора.

На месте ДТП скончался 45-летний мужчина, еще один пострдавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из больниц.





По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело. Водитель «Лексуса» задержан. Как сообщает Следственный комитет, мужчина более двадцати раз привлекался к административной ответственности, в большинстве случаев за нарушение ПДД.