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На проспекте Машерова в Минске «Лексус» вылетел на тротуар — погиб пешеход

02.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП со смертельным исходом случилось днем 2 октября на проспекте Машерова в Минске.

На проспекте Машерова в Минске «Лексус» вылетел на тротуар — погиб пешеход

На перекрестке проспекта Машерова и улицы Куйбышева 49-летний водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на пешеходов, которые ожидали на тротуаре разрешающий сигнала светофора.

На месте ДТП скончался 45-летний мужчина, еще один пострдавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из больниц.

На проспекте Машерова в Минске «Лексус» вылетел на тротуар — погиб пешеход

По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело. Водитель «Лексуса» задержан. Как сообщает Следственный комитет, мужчина более двадцати раз привлекался к административной ответственности, в большинстве случаев за нарушение ПДД.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП со смертельным исходом случилось днем 2 октября на проспекте Машерова в Минске.
 
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