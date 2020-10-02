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Лукашенко поговорил с Путиным по телефону

02.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко поговорил с Путиным по телефону
Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, обсуждены «целый ряд международных проблем, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе».

«Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России. И обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран», — говорится в сообщении.

Собеседники уделили значительное внимание ситуации с распространением COVID-19 и высказали озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией, сообщает пресс-служба.

Кроме того, они обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения — авиационного, железнодорожного и автомобильного — между двумя странами.

«Также большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений «Славянское братство — 2020», — сообщает пресс-служба. — Кроме того, главы государств подробно обсудили итоги VII Форума регионов Беларуси и России, подчеркнули важнейшую роль в двусторонних отношениях прямых контактов на уровне руководителей регионов и предприятий. Было высказано убеждение, что позитивные результаты этой совместной работы должны в первую очередь почувствовать на себе граждане двух стран».

 
 
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Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
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