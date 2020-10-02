Биржа: перед выходными доллар существенно укрепился

Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом доллара и евро.





Так, «американец» вырос на 0,0131 пункта — 2,615 белорусского рубля, а «европеец» на 0,014 пункта — 3,0681 белорусского рубля.

А вот российский рубль свои позиции сдал на 0,017 пункта — 3,3479 белорусского рубля за 100 российских.