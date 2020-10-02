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Один из самых богатых бизнесменов Беларуси переизбран на пост главы федерации гребли
Источник материала: Навiны
Крупный отечественный бизнесмен Александр Мошенский переизбран на пост главы Белорусской федерации гребли.
Накануне в ходе отчетно-выборной конференции БФГ было избрано новое руководство федерации:
По информации пресс-службы БФГ, в состав совета федерации вошли Екатерина Карстен, Наталья Волчек, Юлия Бичик.
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Крупный отечественный бизнесмен Александр Мошенский переизбран на пост главы Белорусской федерации гребли.
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