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Один из самых богатых бизнесменов Беларуси переизбран на пост главы федерации гребли

02.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Крупный отечественный бизнесмен Александр Мошенский переизбран на пост главы Белорусской федерации гребли.

Один из самых богатых бизнесменов Беларуси переизбран на пост главы федерации гребли
Фото president.gov.by

Накануне в ходе отчетно-выборной конференции БФГ было избрано новое руководство федерации:

  • председатель — Александр Мошенский;
  • первый зампред — Александр Бурло;
  • зампред — Сергей Хмельков;
  • генсек — Ольга Тарасова;
  • казначей — Галина Лапицкая.

По информации пресс-службы БФГ, в состав совета федерации вошли Екатерина Карстен, Наталья Волчек, Юлия Бичик.

 
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Крупный отечественный бизнесмен Александр Мошенский переизбран на пост главы Белорусской федерации гребли.
 
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