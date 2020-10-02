Если ничего не случится первая часть российского кредита придет до конца года

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Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Отвечая на вопрос, когда поступит первый транш российского кредита, глава правительства уточнил, что первая часть займа придет, «когда будет подписано межправительственное соглашение».

«Сейчас отрабатываются условия, мы двигаемся по плану. Цели обозначены – поддержка экономики. До конца года (первый транш кредита – Sputnik) привлечем, я думаю, если ничего не случится», – отметил Роман Головченко.

Что в итоге?

В сентябре президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Сочи, в ходе которой лидеры договорились о предоставлении госкредита Минску. Тогда же российский лидер озвучил сумму – $1,5 миллиарда долларов. Миллиард долларов, по словам Лукашенко, пойдет на рефинансирование белорусского долга перед Россией.