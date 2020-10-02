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Джабаров о санкциях ЕС: хотя бы им хватило ума не трогать Лукашенко
02.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как прошли белорусские выборы, какие мероприятия проводились после них и как восстанавливался порядок ― это внутреннее дело Беларуси, подчеркнул собеседник Sputnik.
"Хотя бы им хватило ума не трогать главу государства, не включать его в санкционный список, это вообще был бы нонсенс. За что они наказывают этих чиновников ― тоже непонятно", ― высказался Джабаров.
Сенатор РФ напомнил о том, что Россия со своей стороны не вмешивалась в дела Беларуси, занимая "уважительную позицию по отношению к тому, чтобы белорусский народ сам разобрался в происходящем", Евросоюз же действует по-другому.
"Одно дело, что они принимают у себя женщину, которая сбежала из Беларуси и называет себя лидером (экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую ― Sputnik), это говорит о том, что абсолютно неконструктивная позиция у западных партнеров, им нужна дестабилизированная Беларусь, и они этого добиваются", ― считает Джабаров.
Сенатор РФ также напомнил, что санкции в отношении Беларуси вводятся уже не впервые, что в принципе никак не отражается на жизни в стране.
Санкции Евросоюза и ответ Беларуси
© Sputnik / Максим Блинов
В качестве ответной меры беларусь с пятницы вводит в действие свой санкционный список в отношении официальных лиц Евросоюза, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.
Беларусь выступает против развития конфронтации, но как суверенное государство не может не отреагировать на недружественные действия со стороны других стран в целях защиты своих национальных интересов, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
С чего все началось
Страны Европы осудили действия белорусских властей и пригрозили санкциями. Санкции уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада. Беларусь также приняла ответные меры в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны и запретив им въезд на белорусскую территорию.
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