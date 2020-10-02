Источник материала: Sputnik Беларусь

Как прошли белорусские выборы, какие мероприятия проводились после них и как восстанавливался порядок ― это внутреннее дело Беларуси, подчеркнул собеседник Sputnik.

"Хотя бы им хватило ума не трогать главу государства, не включать его в санкционный список, это вообще был бы нонсенс. За что они наказывают этих чиновников ― тоже непонятно", ― высказался Джабаров.

Сенатор РФ напомнил о том, что Россия со своей стороны не вмешивалась в дела Беларуси, занимая "уважительную позицию по отношению к тому, чтобы белорусский народ сам разобрался в происходящем", Евросоюз же действует по-другому.

"Одно дело, что они принимают у себя женщину, которая сбежала из Беларуси и называет себя лидером (экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую ― Sputnik), это говорит о том, что абсолютно неконструктивная позиция у западных партнеров, им нужна дестабилизированная Беларусь, и они этого добиваются", ― считает Джабаров.

Радио Джабаров о санкциях ЕС: хотя бы им хватило ума не трогать Лукашенко

Сенатор РФ также напомнил, что санкции в отношении Беларуси вводятся уже не впервые, что в принципе никак не отражается на жизни в стране.

Санкции Евросоюза и ответ Беларуси

Накануне Евросоюз на саммите в Брюсселе принял решение о санкциях против Беларуси. В санкционном списке ― около 40-ка имен белорусских чиновников высшего звена, за исключением президента Александра Лукашенко. Технический процесс принятия санкций будет запущен на следующей неделе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что ЕС "выступает за инклюзивный диалог по Беларуси, в котором значительную роль может сыграть ОБСЕ".

В качестве ответной меры беларусь с пятницы вводит в действие свой санкционный список в отношении официальных лиц Евросоюза, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Беларусь выступает против развития конфронтации, но как суверенное государство не может не отреагировать на недружественные действия со стороны других стран в целях защиты своих национальных интересов, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

С чего все началось

Напомним, выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей, на втором месте – Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами, которые длятся до сих пор. Периодически протесты в жесткой форме разгоняют силовики.

Страны Европы осудили действия белорусских властей и пригрозили санкциями. Санкции уже ввели страны Балтии, Великобритания и Канада. Беларусь также приняла ответные меры в отношении Литвы, Латвии и Эстонии. Минск составил свои санкционные списки, включив в них примерно по 100 чиновников из каждой страны и запретив им въезд на белорусскую территорию.

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