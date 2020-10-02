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Санкционная история Беларуси
02.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik БеларусьСписок индивидуальных санкций ЕС по Беларуси, как ожидается, вступит в силу в пятницу после публикации в официальном журнале Евросоюза.
В него войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилию над участниками протестных акций.
Минск в ответ на визовые санкции ЕС вводит свой санкционный список, но фамилии публиковать не собирается.
Когда и почему Европа впервые ввела санкции в отношении Беларуси. Какие инструменты и ограничения использовались. Впоследствии санкции расширялись и продлевались.
Смотрите санкционную историю Беларуси в инфографике Sputnik.
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе дали свое политическое согласие на введение санкций в отношении официального Минска.
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