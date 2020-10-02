Санкционная история Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Список индивидуальных санкций ЕС по Беларуси, как ожидается, вступит в силу в пятницу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

В него войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилию над участниками протестных акций.

Минск в ответ на визовые санкции ЕС вводит свой санкционный список, но фамилии публиковать не собирается.

Когда и почему Европа впервые ввела санкции в отношении Беларуси. Какие инструменты и ограничения использовались. Впоследствии санкции расширялись и продлевались.

Смотрите санкционную историю Беларуси в инфографике Sputnik.