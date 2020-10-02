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Санкционная история Беларуси

02.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Список индивидуальных санкций ЕС по Беларуси, как ожидается, вступит в силу в пятницу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

В него войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Беларуси и насилию над участниками протестных акций.

Минск в ответ на визовые санкции ЕС вводит свой санкционный список, но фамилии публиковать не собирается.

Когда и почему Европа впервые ввела санкции в отношении Беларуси. Какие инструменты и ограничения использовались. Впоследствии санкции расширялись и продлевались.

Смотрите санкционную историю Беларуси в инфографике Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе дали свое политическое согласие на введение санкций в отношении официального Минска.
 
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