Бэби-бум продолжается! Ники Минаж впервые стала мамой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж и ее муж Кеннет Петти впервые стали родителями: первенец пары появился на свет в Лос-Анджелесе 30 сентября.

Новость о беременности Минаж появилась в СМИ в середине лета. Тогда звезда поделилась снимком с округлившимся животом и рассказала о волнении и благодарности за "подарок судьбы".

Как сообщило издание TMZ, Ники Минаж впервые стала мамой: своего первенца звезда родила в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.

Источник рассказал, что Минаж решилась на партнерские роды. Во время волнительного процесса супруг певицы не растерялся и поддержал ее. В данный момент певица не спешит делать официальное заявление и разглашать пол и имя ребенка. Она отдыхает и набирается сил после родов.

Пользователи социальных сетей поздравляют любимую певицу: поклонники желают здоровья малышу и скорейшего возвращения Минаж на сцену, даже несмотря на ее желание сосредоточиться на простых семейных радостях.

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