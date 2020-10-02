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Бэби-бум продолжается! Ники Минаж впервые стала мамой

02.10.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж и ее муж Кеннет Петти впервые стали родителями: первенец пары появился на свет в Лос-Анджелесе 30 сентября.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Новость о беременности Минаж появилась в СМИ в середине лета. Тогда звезда поделилась снимком с округлившимся животом и рассказала о волнении и благодарности за "подарок судьбы".

Как сообщило издание TMZ, Ники Минаж впервые стала мамой: своего первенца звезда родила в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.

Источник рассказал, что Минаж решилась на партнерские роды. Во время волнительного процесса супруг певицы не растерялся и поддержал ее. В данный момент певица не спешит делать официальное заявление и разглашать пол и имя ребенка. Она отдыхает и набирается сил после родов.

Пользователи социальных сетей поздравляют любимую певицу: поклонники желают здоровья малышу и скорейшего возвращения Минаж на сцену, даже несмотря на ее желание сосредоточиться на простых семейных радостях.

Бэби-бум в 2020-м не перестает удивлять общественность. Среди счастливчиков оказались: Хоакин Феникс и Руни Мара, Джиджи Хадид и Малик Зейн и другие зарубежные селебрити.

 
Теги: Новости
 
 
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37-летняя рэп-звезда и ее избранник решились на волнительное и ответственное мероприятие - партнерские роды.
 
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