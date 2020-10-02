Теперь в ЕС без обратного билета на родину не выпустят. Что происходит в минском аэропорту?

Источник материала: KYKY

Вчера мы рассказывали вам историю беларуски, которую в минском аэропорту не пустили на рейс, пока она не купила обратный билет в Минск. Несмотря на то, что у девушке была виза типа D и штамп о браке с гражданином ЕС.

После публикации этой истории нам в телеграм начали писать очень многие читатели, с которыми случилась подобная история. Вот несколько из них:

«Пыталась вылететь 4 августа – не выпускали без обратного билета. Вынуждена была приобрести его за 550$, хотя лететь обратно через три недели не собиралась. Деньги в трубу».

Дело было 11 сентября. Я в браке с гражданином ЕС, но виза туристическая (вид на жительство в процессе оформления). Мне нужно было совершить стыковку в одной из столиц Европы, но на рейс меня не посадили. Долго разбирались, фотографировали мои документы, отправляли якобы европейским пограничникам. И в итоге выдали мне отказ от перевозки <...> Таких как я набралось пол самолета – никого из нас не впустили. Деньги за перелёт так и не вернули пока, сгорел второй билет, который,конечно никто мне не компенсирует. Через неделю улететь мне всё-таки удалось. Я до сих пор не понимаю,что это было».

«28 августа нас тоже не пустим на посадку, пока мы не купили обратный билет. Нервов потратили кучу, и здоровья вместе с тем. В итоге на посадке никто и не проверил этот билет».

Железный занавес уже опустили? Комментарий минского аэропорта

Не только нам читатели писали о проблемах с вылетом в ЕС – порталу TUT.by тоже приходили такие письма. В связи с большим запросом людей разобраться в проблеме, в пресс-службе национального аэропорта решили объяснить , что происходит. Оказывается, все дело в пандемии – из-за того, что страны мира периодически меняют правила въезда в страну, беларуская «Белавиа» (и другие авиаперевозчики) теперь тщательно проверяет документы пассажиров.

«Связано это с тем, что обязанность возвращать пассажиров в аэропорт отправления, если их не впустили в страну следования, лежит на авиакомпании. Таким образом, авиаперевозчик проводит дополнительный контроль наличия необходимых документов для следования в страну назначения с целью минимизировать риски. Сотрудники аэропорта, задействованные в процессе регистрации на рейсы, выполняют требования авиакомпаний. При возникновении нестандартных ситуаций вопрос регулируется с представителем перевозчика. Вопрос недопуска пассажира на борт воздушного судна ввиду отсутствия обратного билета находится в компетенции исключительно авиакомпании, рейсом которой пассажир вылетал», – пояснили в пресс-службе.