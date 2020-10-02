Палата представителей утвердила Головченко на должность премьер-министра

Источник материала: Ежедневник

ctv.by

На заседании 2 октября Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром. Бюллетени для тайного голосования получили 100 депутатов, только один был против, 99 депутатов – за.

"Работа правительства в первую очередь командная, здесь важен симбиоз и сплав разных квалификаций, жизненного опыта, компетенций. Считаю, что поддержав мою кандидатуру, вы поддержали весь действующий состав правительства, который настроен решать проблемные вопросы, сделать нашу страну более привлекательной для жизни, сделать ее богаче и духовно, и материально", - цитирует БелТА Романа Головченко после голосования депутатов.

После президентских выборов 9 августа правительство Беларуси в соответствии с законодательством ушло в отставку. 19 августа Лукашенко подписал указы о переназначении в полном составе правительства и премьер-министра – эту должность продолжил занимать Головченко.

Согласие на назначение премьера должны дать депутаты Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается парламентариями не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьера. Кандидатуру главы правительства на рассмотрение в парламент вносит администрация президента.