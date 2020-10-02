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В парламенте заметили запрос общества на перемены

02.10.2020 15:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский парламент намерен изучить общественное мнение касательно возможного проведения конституционной реформы в Беларуси.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента в пятницу поднял вопрос перемен.

«Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями. Работа предстоит интенсивная, провести ее следует системно и слаженно», - цитирует Андрейченко  БЕЛТА

Напомним, что ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что готовы изменить Конституцию. Перед самыми выборами Лукашенко обещал, что в стране пройдет конституционная реформа. Россия также намекает, что Беларуси следует поменять главный закон.

 
 
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Белорусский парламент намерен изучить общественное мнение касательно возможного проведения конституционной реформы в Беларуси.
 
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