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Кулуарный междусобойчик: "новую конституцию" хотят обсудить на "всебелорусском народном собрании"
Источник материала: Партизан
Глава Палаты представителей Владимир Андрейченко, как передает
"Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции", - сказал Андрейченко.
В то же время он считает, что "раскрученный протест привнесен извне с использованием центров психологического воздействия". Он заверил, что судьба страны будет решаться не на улице, а "цивилизованно и строго в правовом поле".
Что же Андрейченко имеет ввиду под "цивилизованно и строго в правовом поле"?
В частности, он заявил, что по вопросу новой Конституции возможны парламентские слушания. Причем их будут проводить для генерации "выверенных предложений", которые затем рассмотрят на "всебелорусском народном собрании".
Как сообщалось ранее, власти не торопятся и хотят провести это так называемое "всебелорусское народное собрание" в декабре 2020 года или в начале 2021 года.
Но вряд ли такой вариант устроит граждан Беларуси, которые эту власть не выбирали.
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