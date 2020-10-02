"Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции", - сказал Андрейченко.





В то же время он считает, что "раскрученный протест привнесен извне с использованием центров психологического воздействия". Он заверил, что судьба страны будет решаться не на улице, а "цивилизованно и строго в правовом поле".





Что же Андрейченко имеет ввиду под "цивилизованно и строго в правовом поле"?





В частности, он заявил, что по вопросу новой Конституции возможны парламентские слушания. Причем их будут проводить для генерации "выверенных предложений", которые затем рассмотрят на "всебелорусском народном собрании".





Как сообщалось ранее, власти не торопятся и хотят провести это так называемое "всебелорусское народное собрание" в декабре 2020 года или в начале 2021 года.





Но вряд ли такой вариант устроит граждан Беларуси, которые эту власть не выбирали.







