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Кулуарный междусобойчик: "новую конституцию" хотят обсудить на "всебелорусском народном собрании"

02.10.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Палаты представителей Владимир Андрейченко, как передает БелТА, заявил, что депутатам важно изучить общественное мнение по вопросу новой Конституции в своих округах "через прямой разговор с избирателями".

"Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции", - сказал Андрейченко.

В то же время он считает, что "раскрученный протест привнесен извне с использованием центров психологического воздействия". Он заверил, что судьба страны будет решаться не на улице, а "цивилизованно и строго в правовом поле".

Что же Андрейченко имеет ввиду под "цивилизованно и строго в правовом поле"?

В частности, он заявил, что по вопросу новой Конституции возможны парламентские слушания. Причем их будут проводить для генерации "выверенных предложений", которые затем рассмотрят на "всебелорусском народном собрании".

Как сообщалось ранее, власти не торопятся и хотят провести это так называемое "всебелорусское народное собрание" в декабре 2020 года или в начале 2021 года.

Но вряд ли такой вариант устроит граждан Беларуси, которые эту власть не выбирали.
 
 
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Глава Палаты представителей Владимир Андрейченко, как передает БелТА, заявил, что депутатам важно изучить общественное мнение по вопросу новой Конституции в...
 
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