Очевидец помог обнаружить пьяного водителя большегруза

Источник материала: Onliner

Сотрудниками ГАИ Несвижского района задержан 50-летний мужчина, управлявший большегрузом. Водитель был с признаками сильного алкогольного опьянения. Он управлял груженной 24 тоннами сахарной свеклы автомашиной, сообщает пресс-служба МВД.

От освидетельствования водитель отказался, но судить о его состоянии можно по видео.

Автомобилист пояснил, что накануне употреблял спиртное, а утром сел за руль и после загрузки употребил еще не менее 200 граммов водки, а затем направился в путь. Следует отметить, что расстояние от Новогрудка (откуда мужчина приехал) до Городеи составляет почти 70 км. Очевидец, житель г. п. Городея, двигался за ним и сообщил о виляющем большегрузе, а после того как тот, наехав на бордюр, заглох, контролировал водителя до приезда сотрудника ГАИ. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 18.16. КоАП Республики Беларусь.