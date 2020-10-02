ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очевидец помог обнаружить пьяного водителя большегруза

02.10.2020 15:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сотрудниками ГАИ Несвижского района задержан 50-летний мужчина, управлявший большегрузом. Водитель был с признаками сильного алкогольного опьянения. Он управлял груженной 24 тоннами сахарной свеклы автомашиной, сообщает пресс-служба МВД.

От освидетельствования водитель отказался, но судить о его состоянии можно по видео.

Автомобилист пояснил, что накануне употреблял спиртное, а утром сел за руль и после загрузки употребил еще не менее 200 граммов водки, а затем направился в путь. Следует отметить, что расстояние от Новогрудка (откуда мужчина приехал) до Городеи составляет почти 70 км. Очевидец, житель г. п. Городея, двигался за ним и сообщил о виляющем большегрузе, а после того как тот, наехав на бордюр, заглох, контролировал водителя до приезда сотрудника ГАИ. В отношении водителя составлен административный протокол по ст. 18.16. КоАП Республики Беларусь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками ГАИ Несвижского района задержан 50-летний мужчина, управлявший большегрузом. Водитель был с признаками сильного алкогольного опьянения. Он управлял...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси запустили волонтерское движение для обучения мобильным технологиям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика