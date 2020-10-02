Подготовка ко второй волне. На входе одного из минских кинотеатров будут измерять температуру и раздавать маски

Источник материала: Onliner

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Falcon Club Бутик кино вводит с сегодняшнего дня дополнительные меры для борьбы с «ковидом». Об этом Onliner рассказала директор кинотеатра Татьяна Романовская.

— На входе в кинокомплекс будет стоять специальный человек, который будет проверять температуру бесконтактным термометров. В случае если температура будет повышена, он рекомендует гостю вернуться домой для дальнейшего лечения. Если температура в норме, будет пропускать на сеанс, рекомендовав при этом надеть маску. Однако это лишь рекомендация, человека без маски мы также пропустим внутрь, — объяснила директор.

С понедельника маски планируют раздавать людям бесплатно. Пока предлагают воспользоваться своей или купить ее прямо в кинотеатре.