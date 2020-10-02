Получили СМС от МВД? Вы - нарушитель? Идти в милицию? Спросили юристов

Источник материала: Tut.by

Некоторым абонентам из Минска стали приходить СМС-сообщения от имени МВД Беларуси. В них говорится, что абоненты «были установлены как нарушители порядка проведения массовых мероприятий». Спросили у юристов, может ли такая рассылка считаться социальной рекламой, и надо ли идти в милицию, если вы получили это сообщение.



Фото: burst.shopify.com

Напомним, в тексте пришедшего сообщения сказано, что гражданин «установлен как нарушитель порядка проведений массовых мероприятий» и что «его действия зафиксированы посредством фото- и видеозаписи». Далее говорится, что «данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК РБ».

«Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок», — резюмируется в СМС.





В МВД рассказали РБК , что ведомство стало рассылать СМС-сообщения гражданам, которые установлены как нарушители общественного порядка.

«Рассылают тем, кто действительно участвует, есть программа», — сказал представитель министерства.

В ведомстве отметили, что информация о программе появится в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

Это социальная реклама?

Операторы пояснили 42.TUT.BY, что «данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама» (статья 24 закона о рекламе).

Мы спросили у адвоката Сергея Зикрацкого, можно ли расценивать текст этого СМС-сообщения в таком качестве.

— По мне, этот текст не является социальной рекламой, потому что носит персонализированный характер — указывает на то, что каждый конкретный потребитель этого сообщения совершил некие действия, — ответил тот. — Однако реклама все-таки направлена на неопределенный круг лиц. И поэтому из всего сообщения социальной рекламой может быть только последнее предложение — «не допускайте ошибок». Все остальное — не реклама, а сообщение, адресованное конкретному пользователю.

Также в моем понимании эта реклама не соответствует законодательству, поскольку она как минимум недостоверна. Если она обращена к тем пользователям, которые не были на массовых мероприятиях, то она не соответствует действительности. Это первый момент.

Второй момент, на мой взгляд, очень принципиальный — это статья закона о рекламе, которая говорит о порядке распространения рекламных сообщений посредством сетей электросвязи (СМС-ка, мобильный телефон — это входит в определение «сеть электросвязи»). И закон говорит о том, что получение рекламных сообщений посредством сетей электросвязи возможно только после получения согласия на то пользователя. То есть, фактически, когда мне присылают рекламную СМС-ку, а я не просил, чтобы мне ее присылали, это нарушение. И здесь закон о рекламе не делает различий на рекламу коммерческую и социальную. На любую рекламу, которую мне направляют посредством сетей электросвязи, необходимо получить мое согласие.

Адвокат отмечает, что в этом случае получивший СМС вправе обратиться к оператору, в МВД и МАРТ и указать на нарушение закона о рекламе. Также гражданин может обратиться в МВД, чтобы в милиции разъяснили, каким образом были установлены факты его якобы участия в массовых мероприятиях и предоставили соответствующие доказательства. Если речь идет о юридической процедуре, то в милиции должен быть какой-то материал проверки в отношении гражданина, и человек вправе с ним ознакомиться.

Законна ли рассылка через мобильных операторов? Сергей Зикрацкий считает, что, скорее всего, здесь нет нарушения законодательства.

— У нас есть закон о рекламе, где говорится, что рекламораспространители обязаны размещать социальную рекламу. Поэтому если к оператору обращается госорган с просьбой разместить социальную рекламу, оператор не имеет права ему отказать.

И поскольку госорган предоставляет список лиц, которым необходимо отправить это СМС-сообщение, оператор не проверяет, насколько законным образом сформирован список этих лиц, так как здесь ответственность возлагается не на оператора, а на рекламодателя, госорган, который эту рекламу распространяет. Поэтому формально с точки зрения закона операторы как раз-таки в этой ситуации поступили по закону.

Получивший эту СМС должен явиться в милицию? Можно ли отказаться от рассылки?



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Адвокат Михаил Боднарчук поясняет: в статье 2 закона о рекламе говорится, что реклама — это информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой форме с помощью любых средств, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке

А социальная реклама — реклама прав, охраняемых законом интересов или обязанностей организаций или граждан, здорового образа жизни, мер по охране здоровья, безопасности населения, социальной защите, профилактике правонарушений, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, развитию белорусской культуры и искусства, международного культурного сотрудничества, программ по вопросам развития образования, государственных программ в сферах здравоохранения, культуры и спорта либо иных явлений (мероприятий) социального характера, которая направлена на защиту или удовлетворение общественных или государственных интересов, не носит коммерческого характера и рекламодателями которой являются государственные органы.

По словам адвоката, текст СМС-сообщения от МВД можно условно разделить на три части. Первая и вторая части («Вы установлены как нарушитель порядка проведения массовых мероприятий. Ваши действия зафиксированы посредством фото-видеозаписи» и «Данные мероприятия организованы лицами, обвиняемыми в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 342 УК РБ») нельзя при всем желании отнести к социальной рекламе, так как в этих высказываниях нет никакой информации об объекте рекламирования, указанном в определении социальной рекламы из закона.

Текст третьей части («Персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок!») можно интерпретировать как социальную рекламу.

На вопрос, можно ли расценить эту СМС как вызов в милицию, Михаил ответил следующим образом:

— Вызов в милицию или куда-либо еще в этом СМС-сообщении не содержится. Можно также констатировать, что первая его часть нарушает действующее законодательство.

Нарушение порядка проведения массового мероприятия образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь, а значит, органы внутренних дел, если ими установлен факт совершения административного правонарушения, должны реагировать на него в порядке, предусмотренном ПИКоАП Республики Беларусь: начать административный процесс, вызвать гражданина для опроса и, возможно, составления протокола об административном правонарушении.

Более того, по данному правонарушению признать человека виновным и привлечь к административной ответственности может только суд, а не органы внутренних дел.

Давать оценку тому, является ли конкретный гражданин правонарушителем, изображен ли он на каких-то фото- или видеоматериалах, может опять же только суд. При этом говорить о том, что человек виновен можно лишь после того, как постановление суда по делу об административном правонарушении уже вступило в силу.

Кроме того, бросается в глаза шаблонность СМС-сообщения и отсутствие каких-либо личных данных адресата. И, исходя из этого, возникает закономерный вопрос: кому вообще данное сообщение предназначено? Тому, кто пользуется номером телефона либо тому, на кого данный номер зарегистрирован (как мы понимаем, это не всегда один и тот же человек).

Такие же вопросы возникают и по конкретным обстоятельствам: в СМС-сообщении отсутствуют сведения о времени и месте совершения административного правонарушения, виновность адресата в совершении которого якобы установлена.

Таким образом, первая часть СМС-сообщения содержит утверждения, которые сами по себе выходят за пределы полномочий органов внутренних дел, и однозначно не требуют явки в органы внутренних дел, особенно с учетом отсутствия в сообщении какой-то конкретики по личности гражданина, обстоятельствам якобы совершенного им правонарушения, а также сведения о дате, времени и месте предполагаемой явки.

Касательно второй части сообщения также возникают вопросы о праве органов внутренних дел на такие высказывания, так как, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь и УПК Республики Беларусь, никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом. Соответственно, органы внутренних дел не имеют права высказываться в категорической форме о виновности каких-либо граждан в совершении преступлений до вступления приговора суда в отношении них в законную силу.

Кроме того, Михаил отметил, что согласно ч.1 ст. 12 Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе», размещение (распространение) рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты допускается только при наличии согласия абонента или адресата на получение рекламы.

— Рекламораспространитель обязан по первому требованию абонента или адресата незамедлительно прекратить размещение (распространение) рекламы в адрес этого абонента или адресата. В случае, если согласие абонента или адресата на получение рекламы включается в договор на оказание услуг телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты, заключаемый с абонентом или адресатом в письменной форме, абонент или адресат должен быть проинформирован о праве требовать от рекламораспространителя незамедлительного прекращения размещения (распространения) рекламы в его адрес, о чем в договоре должна содержаться соответствующая отметка, удостоверенная подписью абонента или адресата.