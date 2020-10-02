Тихановская: в разрешении кризиса в Беларуси важна любая поддержка соседних и других стран

В разрешении кризиса в Беларуси важна любая поддержка соседних государств и других стран, заявила во время онлайн-брифинга 2 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.





На вопрос, какого рода помощь со стороны Евросоюза будет наиболее полезной для борьбы с режимом Лукашенко, она ответила: «На данный момент такая помощь оказывается. Прежде всего, это непризнание Лукашенко легитимным».

«Он уже давно нелегитимный в глазах белорусского народа, но непризнание его легитимности со стороны стран очень и очень важно, — сказала Тихановская. — Во-вторых, это введение санкций, поддержка разных сфер Беларуси — студентов, независимых СМИ, спортсменов. Какой области ни коснись, очень важна поддержка соседствующих стран, да и любых других. Финансовая, моральная, визовая поддержка».

Член созданного по инициативе Тихановской Координационного совета (КС) по урегулированию кризиса в стране, юрист и политик Ольга Ковалькова добавила, что «важно также говорить о перспективах».

«Важно говорить о том, что когда демократическое правительство придет к власти, нам нужна будет помощь со стороны наших партнеров — это «план Маршалла», поддержка экономических реформ в Беларуси, которые будут проведены, — подчеркнула она. — Если говорить о том, как ранее Европейский союз работал с Беларусью, то сейчас эти принципы тоже должны быть пересмотрены. Ни одна помощь и ресурсы, которые выделяются, не должны выделяться Беларуси бесконтрольно, должен быть контроль со стороны гражданского общества в первую очередь».

Еще один член КС, бывший дипломат и чиновник Павел Латушко, отметил, что основным механизмом отстранения Лукашенко от власти является «признание его нелегитимности со стороны белорусского общества».

«Та фейковая инаугурация, которая состоялась не так давно и имела секретный характер, еще раз продемонстрировала, что власть боится собственного народа, боится общества, потому что президент, который имеет реальную поддержку, не организовывает таким способом свою инаугурацию», — считает он.

Латушко подчеркнул, что для КС также «очень важен посыл о нелегитимности в международных структурах, когда Александр Лукашенко лишается международной правосубъектности и не имеет права заключать от имени государства какие-либо международные договоры, обязательства».

«Что касается возможных действий общества, мы, конечно же, как Координационный совет, будем поддерживать все мирные манифестации, протестные акции, которые проходят в соответствии с нашим законодательством, когда общество высказывает свое несогласие в отношении актов насилия, того, что власть удерживается незаконным способом лицами, которые не имеют соответствующей поддержки народа», — добавил Латушко.

По его словам, КС «всегда предлагал и предлагает диалог», а сама платформа совета «как раз предполагает использование инструмента диалога для назначения в самое ближайшее время выборов президента Республики Беларусь на демократической основе».