ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская: в разрешении кризиса в Беларуси важна любая поддержка соседних и других стран

02.10.2020 15:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В разрешении кризиса в Беларуси важна любая поддержка соседних государств и других стран, заявила во время онлайн-брифинга 2 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Тихановская: в разрешении кризиса в Беларуси важна любая поддержка соседних и других стран

На вопрос, какого рода помощь со стороны Евросоюза будет наиболее полезной для борьбы с режимом Лукашенко, она ответила: «На данный момент такая помощь оказывается. Прежде всего, это непризнание Лукашенко легитимным».

«Он уже давно нелегитимный в глазах белорусского народа, но непризнание его легитимности со стороны стран очень и очень важно, — сказала Тихановская. — Во-вторых, это введение санкций, поддержка разных сфер Беларуси — студентов, независимых СМИ, спортсменов. Какой области ни коснись, очень важна поддержка соседствующих стран, да и любых других. Финансовая, моральная, визовая поддержка».

Член созданного по инициативе Тихановской Координационного совета (КС) по урегулированию кризиса в стране, юрист и политик Ольга Ковалькова добавила, что «важно также говорить о перспективах».

«Важно говорить о том, что когда демократическое правительство придет к власти, нам нужна будет помощь со стороны наших партнеров — это «план Маршалла», поддержка экономических реформ в Беларуси, которые будут проведены, — подчеркнула она. — Если говорить о том, как ранее Европейский союз работал с Беларусью, то сейчас эти принципы тоже должны быть пересмотрены. Ни одна помощь и ресурсы, которые выделяются, не должны выделяться Беларуси бесконтрольно, должен быть контроль со стороны гражданского общества в первую очередь».

Еще один член КС, бывший дипломат и чиновник Павел Латушко, отметил, что основным механизмом отстранения Лукашенко от власти является «признание его нелегитимности со стороны белорусского общества».

«Та фейковая инаугурация, которая состоялась не так давно и имела секретный характер, еще раз продемонстрировала, что власть боится собственного народа, боится общества, потому что президент, который имеет реальную поддержку, не организовывает таким способом свою инаугурацию», — считает он.

Латушко подчеркнул, что для КС также «очень важен посыл о нелегитимности в международных структурах, когда Александр Лукашенко лишается международной правосубъектности и не имеет права заключать от имени государства какие-либо международные договоры, обязательства».

«Что касается возможных действий общества, мы, конечно же, как Координационный совет, будем поддерживать все мирные манифестации, протестные акции, которые проходят в соответствии с нашим законодательством, когда общество высказывает свое несогласие в отношении актов насилия, того, что власть удерживается незаконным способом лицами, которые не имеют соответствующей поддержки народа», — добавил Латушко.

По его словам, КС «всегда предлагал и предлагает диалог», а сама платформа совета «как раз предполагает использование инструмента диалога для назначения в самое ближайшее время выборов президента Республики Беларусь на демократической основе».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В разрешении кризиса в Беларуси важна любая поддержка соседних государств и других стран, заявила во время онлайн-брифинга 2 октября экс-кандидат в президенты...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Луч» и А1 выпустили лимитированную серию наручных часов к столетию УНОВИС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика