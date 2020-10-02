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«Луч» и А1 выпустили лимитированную серию наручных часов к столетию УНОВИС

02.10.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Луч» совместно с А1 представил лимитированную серию часов из коллекции Must Art в поддержку проекта #UNOVIS100.

«Луч» и А1 выпустили лимитированную серию наручных часов к столетию УНОВИС

Серия посвящена столетнему юбилею знаменитого творческого объединения УНОВИС, основанного в Витебске по инициативе Казимира Малевича в 1920 году. Выпуск тематических часов был анонсирован в марте 2020 года по итогам конкурса Минского часового завода и «Дизайн Песочница» среди белорусских дизайнеров.

Дизайн часов UNOVIS разработан студией GRAFIT. В лимитированной серии представлены три модели в супрематическом стиле. Две из них были отобраны Минским часовым заводом по итогам собственного конкурса. Еще одна — по инициативе А1 с использованием белого, красного и черного цветов объединения УНОВИС, которые также являются корпоративными цветами компании.

Каждая из трех моделей поступила в продажу в ограниченном количестве — по 250 экземпляров.

«Часы лимитированной серии UNOVIS — это продолжение нашей коллекции Must Art, которая направлена на популяризацию современных белорусских художников, дизайнеров, современного белорусского искусства. Победители нашего ежегодного конкурса дизайна часов в этом году — брестская студия GRAFIT. Ребята придумали яркий, уникальный концепт, который с помощью профессиональной команды Минского часового завода превратился в продукт мирового уровня с частичкой мировой художественной истории! Мы и далее будем продолжать поддерживать молодые художественные таланты Беларуси и планируем анонсировать условия конкурса часового дизайна — 2021 до конца текущего года», — озвучил планы завода арт-директор Иван Кравченя.

«Луч» и А1 выпустили лимитированную серию наручных часов к столетию УНОВИС

Циферблат и стрелки часов лимитированной серии к юбилею УНОВИС составляют композицию из геометрических форм разного размера. В них легко узнаются фирменные цвета и фигуры, которые отличали работы выдающихся художников XX века: Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Николая Суетина, Лазаря Хидекеля, Давида Якерсона и других участников творческого объединения УНОВИС из Витебска, сто лет назад представивших новое направление в искусстве — супрематизм.

Благодаря тому, что стрелки в виде фигур находятся в непрерывном движении, общая композиция на циферблате также постоянно меняется и в течение дня повторяется всего один раз.

«Как компания, которая видит свою миссию в поддержке национального культурного наследия, мы стремимся зафиксировать значимость культурных процессов, которые происходили 100 лет назад в Витебске. Одним из таких напоминаний станет и лимитированная серия часов, приуроченная к столетнему юбилею объединения УНОВИС. Ее создание — это прекрасный способ подчеркнуть непреходящую ценность и актуальность идей супрематизма для мирового искусства и напомнить белорусам о том, какую роль в развитии этого направления сыграли наши соотечественники», — отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций компании A1 Николай Бределев.

«Луч» и А1 выпустили лимитированную серию наручных часов к столетию УНОВИС

Презентация лимитированной серии часов прошла в Музее истории Витебского народного художественного училища — знакового для представителей объединения учебного заведения, с которым связаны имена его ведущих представителей.

При поддержке компании А1 в 2020 году в музее проходил ряд мероприятий проекта #UNOVIS100, посвященного юбилейной дате.

Все три модели часов из лимитированной серии переданы Минским часовым заводом в дар музею и станут частью его постоянной экспозиции.

Продажи часов стартовали 1 октября. Приобрести часы лимитированной серии UNOVIS можно во всех магазинах фирменной сети «Луч», в специализированных секциях универмагов, а также в фирменном интернет-магазине «Луч». Стоимость любой из трех моделей составляет 249 рублей.

Подробно ознакомиться с лимитированной серией можно по ссылке.

 

Проект #UNOVIS100 реализуется под патронатом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Беларуси. Ключевые мероприятия были организованы Музеем истории Витебского народного художественного училища, Центром белорусско-еврейского культурного наследия и компанией А1 в дни столетия УНОВИС в феврале 2020 года.

В Витебске открылась выставка Давида Якерсона, была презентована специальная серия художественных конвертов к юбилею объединения, а также прошла представительная международная научно-практическая конференция, собравшая исследователей истории и деятельности УНОВИСа из Беларуси, Германии, Нидерландов и России.

В Минске в Национальном художественном музее Республики Беларусь прошла первая в стране выставка Лазаря Хидекеля «Нас поймут через сто лет».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Луч» совместно с А1 представил лимитированную серию часов из коллекции Must Art в поддержку проекта #UNOVIS100.
 
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