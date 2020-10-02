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Видеосервис VOKA начинает трансляции российской Премьер-Лиги

02.10.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Отличная новость для фанатов футбола — VOKA начинает транслировать в прямом эфире игры сезона 2020/21 российской Премьер-Лиги.

Видеосервис VOKA начинает трансляции российской Премьер-Лиги

Для болельщиков из Беларуси это будет единственная возможность увидеть в прямом эфире все оставшиеся до завершения сезона матчи.

Российская Премьер-Лига — высший дивизион в системе футбольных лиг России. Стартовавший 8 августа сезон завершится только в мае 2021 года, поэтому впереди поклонников футбола ожидает еще много интересных встреч между 16 сильнейшими российскими клубами.

Видеосервис VOKA станет единственной в Беларуси платформой, на которой матчи лиги будут доступны не выборочно, а в полном объеме, в том числе и в режиме архива.

Кроме прямых трансляций матчей, зрителям VOKA в режиме архива будут доступны записи игр (в том числе туров, которые к настоящему времени уже состоялись), а также эксклюзивные подборки лучших игровых моментов.

Расписание трансляций можно найти на voka.tv и на официальном сайте российской Премьер-Лиги. Просмотр доступен зрителям VOKA по подписке «Спорт» или «Все включено». Первые 30 дней ими можно пользоваться бесплатно.

 
Теги: Новости
 
 
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Отличная новость для фанатов футбола — VOKA начинает транслировать в прямом эфире игры сезона 2020/21 российской Премьер-Лиги.
 
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