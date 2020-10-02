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Видеосервис VOKA начинает трансляции российской Премьер-Лиги
Источник материала: Навiны
Отличная новость для фанатов футбола — VOKA начинает транслировать в прямом эфире игры сезона 2020/21 российской Премьер-Лиги.
Для болельщиков из Беларуси это будет единственная возможность увидеть в прямом эфире все оставшиеся до завершения сезона матчи.
Российская Премьер-Лига — высший дивизион в системе футбольных лиг России. Стартовавший 8 августа сезон завершится только в мае 2021 года, поэтому впереди поклонников футбола ожидает еще много интересных встреч между 16 сильнейшими российскими клубами.
Видеосервис VOKA станет единственной в Беларуси платформой, на которой матчи лиги будут доступны не выборочно, а в полном объеме, в том числе и в режиме архива.
Кроме прямых трансляций матчей, зрителям VOKA в режиме архива будут доступны записи игр (в том числе туров, которые к настоящему времени уже состоялись), а также эксклюзивные подборки лучших игровых моментов.
Расписание трансляций можно найти на
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Отличная новость для фанатов футбола — VOKA начинает транслировать в прямом эфире игры сезона 2020/21 российской Премьер-Лиги.
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