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Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы

02.10.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2020/2021.

Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы

Согласно жребию, 48 клубов распределены по двенадцати квартетам:

A: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «ЧФР Клуж» (Румыния), ЦСКА (София, Болгария);

B: «Арсенал» (Англия), «Рапид» (Австрия), «Мольде» (Норвегия), «Дандолк» (Ирландия);

C: «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Ницца» (Франция);

D: «Бенфика» (Португалия), «Стандард» (Бельгия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лех» (Польша);

E: ПСВ (Нидерланды), ПАОК (Греция), «Гранада» (Испания), «Омония» (Кипр);

F: «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Риека» (Хорватия);

G: «Брага» (Португалия), «Лестер Сити» (Англия), АЕК (Греция), «Заря» (Украина);

H: «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Милан» (Италия), «Лилль» (Франция);

I: «Вильярреал» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Сивасспор» (Турция);

J: «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), ЛАСК (Австрия), «Антверпен» (Бельгия);

K: ЦСКА (Россия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Фейенорд» (Нидерланды), «Вольфсберг» (Австрия);

L: «Гент» (Бельгия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Хоффенхайм» (Германия), «Слован» (Чехия).

Первый тур группового этапа пройдет 22 октября, шестой — 10 декабря.

Финал запланирован на 26 мая на польской арене «Гданьск».

 
 
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В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2020/2021.
 
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