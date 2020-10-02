В Беларуси запустили волонтерское движение для обучения мобильным технологиям

В Беларуси стартует волонтерское движение #яонлайн. Его цель — открыть максимум возможностей мобильного интернета для людей, которые только начинают делать первые шаги в этом направлении.





Присоединиться к проекту может каждый, кто хотел бы научить своих родственников и друзей разбираться в современных технологиях. Инициатором создания движения выступила компания А1.

Волонтером может стать любой человек и абонент любого мобильного оператора. Главное, чтобы он сам активно пользовался мобильными технологиями и хотел безвозмездно делиться своими знаниями с другими.

Для участия в проекте #яонлайн необходимо найти в своем окружении человека, который хочет научиться пользоваться мобильным интернетом. А затем пройти регистрацию на сайте . Сделать это можно в любое время, так как проект бессрочный.

Задача волонтера — объяснить, для чего может быть полезен мобильный интернет и сколько времени способен сэкономить. Как оплачивать счета онлайн и не стоять в очередях, делать покупки с доставкой на дом, искать нужную информацию и устанавливать приложения, заказывать лекарства и другие товары, созваниваться по видеосвязи с родственниками и друзьями — многим людям все еще сложно самостоятельно в этом разобраться. Чтобы помочь им, и создано движение #яонлайн.

Регистрация на официальном сайте дает волонтеру бонус — возможность перевести 1 ГБ бесплатного интернета абоненту, которого он планирует обучать. Номер телефона волонтера не может совпадать с номером получателя трафика. Затем на номер ученика проекта #яонлайн придет SMS-сообщение с просьбой активировать бонус: для этого нужно набрать USSD-запрос *173# и нажать кнопку «Вызов». Бонус будет начислен в течение 24 часов и действителен в течение 30 дней. По истечении этого срока трафик сгорает.

Волонтер может воспользоваться бонусом только один раз и зачислить его только на номер абонента А1 — абоненту другого оператора нужно перейти на какой-либо из тарифных планов А1 либо пройти обучение, не используя бонусный трафик.