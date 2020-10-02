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Актеры Гродненского областного театра кукол поддержали уволенных коллег
Источник материала: Навiны
Актеры Гродненского областного театра кукол выступили с видеообращением в поддержку уволенных коллег Купаловского и Гродненского драматического театров.
Как напоминают участники видеообращения, размещенного на сайте
Как отмечают в обращении актеры театра кукол, в «идеологически правильных государственных СМИ идет травля коллектива Гродненского драматического театра, что вызывает недоумение как у зрителя, так и у коллег».
«Пока актеры не высказывали свою гражданскую позицию, о них выходили хвалебные статьи в СМИ, их награждали званиями и премиями, но как только они высказались, их стали называть бездарными и ненужными», — говорится в видеообращении. В связи с этим актеры театра кукол задаются вопросом, почему Министерство культуры и областное управление культуры «позволили этому случиться». «Если мы бюджетники, это не говорит о том, что мы не имеем права на свою оценку происходящего в стране. В любом театре главное — это труппа, а не руководство. Так было, так есть и так будет», — заявляют актеры.
По их словам, «если театры не нужны, то не нужны ни министерства, ни управления культуры».
Авторы обращения требуют восстановить в должности «уволенного за свои убеждения» Игоря Уланова и прекратить давление на других актеров. Они также требуют опровержения оскорбительных статей о Гродненском драматическом театре в газетах «Гродненская правда» и «СБ. Беларусь сегодня».
Кроме того, актеры выражают «крайнее возмущение» методами руководства директора Гродненского драмтеатра Игоря Гедича, полковника запаса. «Мы против назначения на должность любого белорусского театра бывших военных», — заявляют они.
«Наши коллеги-купаловцы, а также актеры Гродненского драматического театра проявили солидарность, повели себя по-человечески. А вы, пишущие оскорбительные статьи о ненужности искусства и увольняющие ведущих мастеров сцены, лишь показываете свою подлость, трусость и безграмотность. Искусство против насилия», — заявляют актеры.
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Актеры Гродненского областного театра кукол выступили с видеообращением в поддержку уволенных коллег Купаловского и Гродненского драматического театров.
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