Актеры Гродненского областного театра кукол поддержали уволенных коллег

Актеры Гродненского областного театра кукол выступили с видеообращением в поддержку уволенных коллег Купаловского и Гродненского драматического театров.





Как напоминают участники видеообращения, размещенного на сайте Hrodna Life , в середине августа после открытых высказываний против насилия из Национального академического театра им. Янки Купалы уволили гендиректора Павла Латушко. Вслед за ним из театра ушли 58 человек, после чего он был закрыт. 20 сентября после остановки спектакля в знак солидарности с задержанными на мирной акции актерами отменены спектакли в Гродненском драмтеатре. Артисты Елизавета Милинцевич и Игорь Уланов уволены, актеров Василия Минича, Наталью Леонову, Сергея Куриленко и Валентину Харитонову лишили премий. 25 сентября стало известно, что в драмтеатре отменены все спектакли, а учреждение переходит в режим репетиций.

Как отмечают в обращении актеры театра кукол, в «идеологически правильных государственных СМИ идет травля коллектива Гродненского драматического театра, что вызывает недоумение как у зрителя, так и у коллег».

«Пока актеры не высказывали свою гражданскую позицию, о них выходили хвалебные статьи в СМИ, их награждали званиями и премиями, но как только они высказались, их стали называть бездарными и ненужными», — говорится в видеообращении. В связи с этим актеры театра кукол задаются вопросом, почему Министерство культуры и областное управление культуры «позволили этому случиться». «Если мы бюджетники, это не говорит о том, что мы не имеем права на свою оценку происходящего в стране. В любом театре главное — это труппа, а не руководство. Так было, так есть и так будет», — заявляют актеры.

По их словам, «если театры не нужны, то не нужны ни министерства, ни управления культуры».

Авторы обращения требуют восстановить в должности «уволенного за свои убеждения» Игоря Уланова и прекратить давление на других актеров. Они также требуют опровержения оскорбительных статей о Гродненском драматическом театре в газетах «Гродненская правда» и «СБ. Беларусь сегодня».

Кроме того, актеры выражают «крайнее возмущение» методами руководства директора Гродненского драмтеатра Игоря Гедича, полковника запаса. «Мы против назначения на должность любого белорусского театра бывших военных», — заявляют они.

«Наши коллеги-купаловцы, а также актеры Гродненского драматического театра проявили солидарность, повели себя по-человечески. А вы, пишущие оскорбительные статьи о ненужности искусства и увольняющие ведущих мастеров сцены, лишь показываете свою подлость, трусость и безграмотность. Искусство против насилия», — заявляют актеры.