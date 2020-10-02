Тихановская: мы настаиваем на санкциях против бизнеса, поддерживающего режим

Санкции Евросоюза в отношении 40 представителей белорусской власти, согласованные на внеочередном саммите в Брюсселе, являются «маленькой победой» белорусского народа, заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время онлайн-брифинга 2 октября.





«Введение санкций уже началось, — констатировала она. — Не далее как вчера были приняты санкции от Евросоюза по поводу 40 человек, это маленькая победа. Конечно, этот список должен расширяться. Также мы настаиваем на индивидуальных экономических санкциях либо санкциях против бизнесов, которые поддерживают этот режим, диктатуру. Такие санкции, я уверена, уже обсуждаются в ряде стран».

Член президиума созданного по инициативе Тихановской Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Павел Латушко отметил, что для КС «важна консолидированная позиция Европейского союза в отношении фальсификации выборов и насилия, которое продолжается в Беларуси в отношении граждан со стороны режима Лукашенко».

«Очень важно, что Европа выступила единым голосом, проявив солидарность с белорусским обществом, народом, — подчеркнул Латушко. — Мы полагаем, что это всего лишь первый шаг со стороны цивилизованных стран. Если репрессии против белорусского общества не прекратятся, если не будут выпущены политические заключенные, если не будут назначены новые выборы, мы полагаем, что список лиц, в отношении которых введен санкционный режим, будет только увеличиваться. И это власть должна очень четко прогнозировать, исходить из этого».

Еще один член КС — Ольга Ковалькова — заявила: если руководители белорусских предприятий «будут дальше репрессировать и увольнять своих сотрудников, то это будет означать для них, что санкции могут быть введены и в отношении этих предприятий, которые торгуют с Европейским союзом».

«Точно так же если репрессии продолжатся против студентов и других сообществ, то эти санкции будут рассматриваться более широко, чем сейчас они приняты Евросоюзом. Мы будем тоже над этим работать, чтобы все понимали, что такая ситуация, как есть сейчас, не должна продолжаться, репрессии должны быть остановлены», — отметила Ковалькова.