Литовский политик: Вильнюс намерен разрушить Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Титов: желание Литвы ― разрушить Беларусь, сделав ее несамостоятельной

Вильнюсу пора прекратить вмешиваться в дела соседней страны, а не призывать к "невмешательству" другие государства, заявил литовский политик в интервью Spuntik Литва. У Литвы нет права на вмешательство, но при этом есть "желание разрушить Беларусь, превратить в какую-то вторую Литву, несамостоятельную", добавил собеседник.

"О Литве я не могу сказать, что это самостоятельное государство, оно полуколониальное. Я с большим уважением отношусь к белорусскому народу...Там люди социально обеспеченные, имеют работу, не думают, как бы прожить, как заплатить за квартиру. Это вполне самостоятельное государство. Его разрушать никто не имеет права. Белоруссий народ должен сам решать свой путь развития", ― считает литовский политик.

По словам собеседника Sputnik, "звучит очень странно, когда так называемые властители Литвы борются за демократию в соседней стране и еще призывают вторые, третьи страны не вмешиваться в дела Белоруссии. Прежде всего должны начать с себя – не вмешиваться.

"Мы по Литве видим, как работает пропаганда – даже флаги бело-красно-белые на стендах висят. Как это понять?", - отметил Титов.

Санкции ЕС и белорусский ответ

Напомним, накануне Евросоюз согласовал введение санкций против белорусских чиновников. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, список включает 40 имен, однако известно, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко в нем не значится.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявлял перед оглашением решения, что он выступает за включение белорусского лидера в санкционный список. Сам Вильнюс внес Лукашенко в свой черный список еще в конце августа.

В качестве ответной меры Беларусь с пятницы вводит в действие свой санкционный список в отношении официальных лиц Евросоюза, сообщили в пресс-службе белорусского МИД. Беларусь выступает против развития конфронтации, но как суверенное государство не может не отреагировать на недружественные действия со стороны других стран в целях защиты своих национальных интересов, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

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