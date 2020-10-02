|
Литовский политик: Вильнюс намерен разрушить Беларусь
02.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вильнюсу пора прекратить вмешиваться в дела соседней страны, а не призывать к "невмешательству" другие государства, заявил литовский политик в интервью
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"О Литве я не могу сказать, что это самостоятельное государство, оно полуколониальное. Я с большим уважением отношусь к белорусскому народу...Там люди социально обеспеченные, имеют работу, не думают, как бы прожить, как заплатить за квартиру. Это вполне самостоятельное государство. Его разрушать никто не имеет права. Белоруссий народ должен сам решать свой путь развития", ― считает литовский политик.
По словам собеседника Sputnik, "звучит очень странно, когда так называемые властители Литвы борются за демократию в соседней стране и еще призывают вторые, третьи страны не вмешиваться в дела Белоруссии. Прежде всего должны начать с себя – не вмешиваться.
"Мы по Литве видим, как работает пропаганда – даже флаги бело-красно-белые на стендах висят. Как это понять?", - отметил Титов.
Санкции ЕС и белорусский ответ
© Sputnik
При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявлял перед оглашением решения, что он выступает за включение белорусского лидера в санкционный список. Сам Вильнюс внес Лукашенко в свой черный список еще в конце августа.
В качестве ответной меры Беларусь с пятницы вводит в действие свой санкционный список в отношении официальных лиц Евросоюза, сообщили в пресс-службе белорусского МИД. Беларусь выступает против развития конфронтации, но как суверенное государство не может не отреагировать на недружественные действия со стороны других стран в целях защиты своих национальных интересов, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный Вильнюс выступает за "демократию" в других государствах, пытаясь при этом замолчать отличные от официальной точки зрения внутри собственной страны,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)