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Мужчину задержали на Брестчине при попытке продать оружие - видео
02.10.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Столинском районе с участием бойцов ОМОН задержали 52-летнего мужчину, который пытался незаконно продать самодельное оружие, об этом инциденте рассказали в УВД Брестского облисполкома. По данным правоохранителей, сельчанин собирался реализовать изготовленный им обрез охотничьего ружья.
Во время обыска по месту жительства задержанного выяснилось, что он изготавливал еще один такой обрез. У него изъяли самодельный приклад, ствол гладкоствольного оружия, несколько патронов различного калибра, устройство для их снаряжения, более полкилограмма пороха, а также два запала.
"По изъятым составным частям оружия, боеприпасам и взрывчатому веществу назначены экспертизы. Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки. Возбуждено уголовное дело", - рассказали в УВД.
Там также отметили, что ранее мужчина уже был судим за такое же преступление.
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Житель Столинского района изготовил обрез охотничьего ружья и пытался незаконно его сбыть, в его задержании участвовал ОМОН. Какой "товар" реализовывал...
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