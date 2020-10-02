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Это надо видеть. История протестов в Беларуси с водометами и автоматами в миниатюрах из Lego, 0+
Источник материала: KYKY>
Беларуский дизайнер Андрей Шнитуленко делает из Lego крутые миниатюры на тему протестов в Беларуси, и публикует их в
Это сотрудник ОСВОДа спасает демонстранта, который прыгнул в Свислочь, убегая от ОМОНа.
Это таксист, который на лютой скорости увез демонстра, который также убегал от ОМОНа.
Это парень из Гомеля, которому удалось сбежать из автозака.
Это беларус, который с БЧБ бежал за ОМОНом, пока те бежали за другими демонстрантами.
Это водомет, который поливал протестующих водой с краской на Немиге.
Это самая крутая в Минске площадь «Перемен».
Это народная инаугурация Светланы Тихановской.
Это любой воскресный марш в Минске.
Это силовики, которые отчаянно охраняют Стелу.
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Беларуский дизайнер Андрей Шнитуленко делает из Lego крутые миниатюры на тему протестов в Беларуси, и публикует их в своем инстаграм. Мы не можем не показать их вам...
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