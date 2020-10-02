Это надо видеть. История протестов в Беларуси с водометами и автоматами в миниатюрах из Lego, 0+

Источник материала: KYKY

Беларуский дизайнер Андрей Шнитуленко делает из Lego крутые миниатюры на тему протестов в Беларуси, и публикует их в своем инстаграм . Мы не можем не показать их вам – Артем моделирует из конструктора реальные события, которые происходят с беларусами.

Это сотрудник ОСВОДа спасает демонстранта, который прыгнул в Свислочь, убегая от ОМОНа.

Это таксист, который на лютой скорости увез демонстра, который также убегал от ОМОНа.

Это парень из Гомеля, которому удалось сбежать из автозака.

Это беларус, который с БЧБ бежал за ОМОНом, пока те бежали за другими демонстрантами.

Это водомет, который поливал протестующих водой с краской на Немиге.

Это самая крутая в Минске площадь «Перемен».

Это народная инаугурация Светланы Тихановской.

Это любой воскресный марш в Минске.

Это силовики, которые отчаянно охраняют Стелу.