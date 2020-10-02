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Это надо видеть. История протестов в Беларуси с водометами и автоматами в миниатюрах из Lego, 0+

02.10.2020 15:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский дизайнер Андрей Шнитуленко делает из Lego крутые миниатюры на тему протестов в Беларуси, и публикует их в своем инстаграм. Мы не можем не показать их вам – Артем моделирует из конструктора реальные события, которые происходят с беларусами. 

Это сотрудник ОСВОДа спасает демонстранта, который прыгнул в Свислочь, убегая от ОМОНа. 

Это таксист, который на лютой скорости увез демонстра, который также убегал от ОМОНа. 

Это парень из Гомеля, которому удалось сбежать из автозака. 

Это беларус, который с БЧБ бежал за ОМОНом, пока те бежали за другими демонстрантами. 

Это водомет, который поливал протестующих водой с краской на Немиге. 

Это самая крутая в Минске площадь «Перемен». 

Это народная инаугурация Светланы Тихановской. 

Это любой воскресный марш в Минске. 

Это силовики, которые отчаянно охраняют Стелу. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Беларуский дизайнер Андрей Шнитуленко делает из Lego крутые миниатюры на тему протестов в Беларуси, и публикует их в своем инстаграм. Мы не можем не показать их вам...
 
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