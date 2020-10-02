Хотели аккаунт в Instagram — а «перетрясли» весь отдел продаж. Как увеличить онлайн-выручку в 2 раза за месяц

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Иногда кажется, что в бизнесе все работает верно, а результаты — все равно не те. Можно искать решение в маркетинге и SMM, тратить бюджеты на продвижение в Instagram и TikTok. Но, как правило, проблема кроется во внутренних бизнес-процессах, а чаще всего — в системе продаж. Генеральный директор группы компаний MORE Александра Лоран поделилась кейсом, который доказывает: не всегда клиентов стоит искать — иногда они просто ждут, когда им перезвонят.

— Сегодня ни один фитнес-клуб не обходится без SMM. Однако прежде чем приступать к активному продвижению в соцсетях, важно наладить внутренние процессы. В доказательство приведем пример фитнес-клуба, который за 20 дней смог увеличить оборот с онлайн-продаж абонементов более чем в два раза. И это заслуга отнюдь не Instagram.

Александра Лоран

Владелец SMM-агентства и Школы онлайн-профессий MORE, бизнес-блогер, организатор SMM CAMP MORE

Чего хотел клиент и с чем предстояло работать

В SMM-агентство обратился фитнес-клуб из Сочи. Руководитель хотел начать продвижение в Instagram. Казалось, этот бизнес просто обречен на успех. У фитнес-клуба были весомые преимущества перед конкурентами:

Удачное расположение. Клуб находился в крупном районе города на территории жилого комплекса бизнес-класса

Оснащение — на высоте. Площадь клуба составляет 2000 кв. м с террасой и банным комплексом. На территории 20-метровый бассейн, много залов для тренировок, бар

Большой информационный сайт, с формами захвата для получения номеров телефонов потенциальных клиентов. Сайт фитнес-клуба был в топе Яндекса, акции были разбиты по целевым группам и выгодно отличались от конкурентов этого ценового сегмента. В день приходило до 15 заявок

Установлены CRM-система, IP-телефония и коллтрекинг

Были выделены бюджеты на рекламу

В команде — опытный управляющий и 3 менеджера по продажам.

Казалось бы, при таком положении вещей бизнес должен процветать. Но по факту фитнес-клуб терпел убытки, план продаж не выполнялся. Управляющий считал, что все дело в отсутствии аккаунта в Instagram. Поэтому с таким запросом он и пришел в SMM-агентство. Но мы начали совсем не с Instagram…

Какие проблемы обнаружили

Несмотря на то, что бизнес представлялся грамотно выстроенным и организованным, мы начали с рассмотрения и разбора внутренних бизнес-процессов. По опыту, лучше начинать с конца, а именно — с отдела продаж. При наличии CRM-системы и IP-телефонии это было просто сделать.



Фото с сайта unsplash.com

Мы обнаружили, что в день в фитнес-клуб поступало от 10 до 20 новых заявок с сайта. Люди хотели купить абонемент, но… сталкивались с менеджерами отдела продаж. Сотрудники заносили данные клиентов в CRM-систему, назначали дату встречи и вносили пометку о том, что нужно перезвонить. Но ни по одной заявке больше не перезванивали, не отправляли информацию о клубе, не назначали дату тестовой тренировки. CRM-система пестрела невыполненными и просроченными задачами. А клиенты попадали в фитнес-клуб, только если обращались напрямую на ресепшен. Таким образом отдел продаж работал в течение 3 месяцев.

В CRM-системе накопилось более 600 неотработанных клиентов с пометкой «перезвонить». Почему так происходило? В фитнес-клубе не было прописано четких регламентов работы сейлзов, не было плана продаж для каждого сотрудника, а управляющая не запрашивала детального отчета у сотрудников. Внешне работа кипела: телефон звонил, менеджеры общались, в базу клиентов заносили. Но по факту работа не велась.

Также оказалось, что процент от продаж не мотивировал менеджеров, в коллективе была большая текучка. Некоторые менеджеры откровенно саботировали управляющую. Любые ее требования бойкотировали — каждые 20 минут менеджеры уходили пить кофе. План продаж не являлся для сотрудников важным документом и на него никто не ориентировался.



Фото с сайта unsplash.com

При личной беседе «по секрету» с работниками выяснилось, что управляющая «надоедает критикой и истериками». Поэтому менеджеры по продажам отсиживали положенное рабочее время, создавали видимость какой-то деятельности, но результатов не приносили.

Что мы сделали

1. Добавили в работу отдела продаж скрипт звонка. Он содержал ответы на основные возражения клиентов, а также сценарии возврата клиентов, которые были разочарованы сервисом. Благодаря использованию скрипта менеджеры перестали бояться отказов и действовали по готовой схеме. Никаких специальных программ при этом мы не использовали. Скрипты были даны работникам в виде блок-схемы. Каждый менеджер прошел аттестацию на знание скриптов.

2. Ввели план по ежедневным звонкам и контроль за ними. Каждый день менеджеры обзванивали 30 клиентов из CRM с пометкой «перезвонить» плюс принимали новые звонки по скриптам. Отчет о переговорах они направляли SMM-агентству и управляющей. Звонки прослушивали и в случае отхождения от скриптов фиксировали звонок как «штрафной».

3. Установили четкую систему мотивации и контроля менеджеров отдела продаж. Для этого руководство клуба в 2 раза подняло процент с продаж — такие суммы уже мотивировали сотрудников работать на результат. Но при этом также были добавлены и штрафы — например, если менеджер не перезвонил клиенту, если не внес его в базу, если не предложил акцию.



Фото с сайта unsplash.com

Конечно, мы столкнулись с негативом среди «старичков», которые работали по принципу «отсидеть от звонка до звонка». Они не выдержали ритма и в течение 14 дней сами подали заявления на увольнение. Те, кто остался, смогли встроиться в новый формат работы.

Так как система оплаты и работы с клиентом была прописана в виде регламентов и скриптов, снизились претензии к руководству. На внесение изменений в процесс работы ушло всего 2 недели, а набор новых сотрудников занял чуть больше месяца.

Таким образом, со стороны агентства были прописаны регламенты работы, скрипты, проведены обучающие мастер-классы, контроль за всеми звонками в течение 2 недель, контроль за ведением CRM-системы. Со стороны клуба контролем и набором персонала занималась управляющая.

Результаты

Оборот фитнес-клуба от онлайн-продаж вырос в 2 раза через 20 дней. После отладки процесса продаж был запущен Instagram-аккаунт и через месяц заявки оттуда увеличили оборот еще на 20%.

Ежедневные отчеты от отдела продаж выглядели таким образом:



Изображение из архива компании

Пример отчета продавца за день:



Изображение из архива компании

Выводы и рекомендации

Онлайн-продажи зависят от большого количества факторов, но в первую очередь — от внутренних бизнес-процессов в компании.

Чтобы увеличить количество обращений, недостаточно просто начать вести аккаунт в Instagram или другой соцсети. Это то же самое, что красить сломанный забор. Продвижение любого бизнеса важно начинать с основ — т. е. с аудита внутренних процессов компании.



Фото с сайта unsplash.com

Первое, что нужно сделать при выстраивании системы продаж онлайн — это связать все инструменты в единую экосистему. По нашему опыту, сайт сферы услуг должен приносить в среднем от 3 до 10% всех заявок. Если этого не происходит — дорабатывайте сайт и формы захвата.

Все заявки собирайте в CRM-систему. Контролируйте, как менеджеры ее ведут: конверсию из заявки в продажи, показатели каждого менеджера.

К страницам соцсетей подключите автоматические приветствия новых подписчиков. Подключить можно через различные сервисы, например, Тулиграм . Не забудьте, что приветственное сообщение нужно для того, чтобы вызвать клиента на диалог. Предложите подарок, задайте вопрос.

Не дайте своим менеджерам совершить ошибку — контролируйте. Попросите не выгрузку воронки продаж, а зайдите напрямую в кабинет менеджера в CRM. Обратите внимание, как ведется карточка клиента: все ли поля заполнены, все ли предложения получил клиент, как на них отреагировал и как обработал возражения менеджер, сколько раз работник контактировал и после чего клиент отказался или принял решение о покупке, какое число недозвонов и их причина, какое число просроченных задач.

Слушайте звонки, как входящие, так и исходящие. И пусть менеджеры об этом знают. Один этот факт удивительным образом повышает качество разговоров с клиентами.



Фото с сайта unsplash.com

Сравните контекст разговора с теми пометками, которые зафиксировал менеджер. Все ли совпадает, нет ли своих трактовок? Например, клиент сказал: «Дорого!», а менеджер вместо того, чтобы отработать возражение, записал в карточку клиента «отказ» и завершил сделку. Это потерянный клиент и недополученная прибыль.

Внедрите инспектора, например, под видом стажера. Это человек, которого не знают в отделе продаж. Его задача — фиксировать, как работают сотрудники: перекуры, личные взаимоотношения, отношение к компании, руководству, клиентам. Он задает личные вопросы, смотрит, как все устроено, изучает настроения в коллективе и кризисы в мотивации и продуктивности.

Проверяйте качество заявок, отмечайте нецелевые. Почему вы вообще можете получать нецелевые обращения:

Нет цен на сайте или в соцсетях. Потенциальный клиент не может понять, готов ли он оплатить ваш продукт. И он оставляет заявку, чтобы узнать цену. Поэтому не бойтесь показывать стоимость вашего товара и услуги. Выстраивайте продуктовую матрицу, давайте рассрочку, бонусы и выгодные предложения

Упаковка не соответствует уровню цен. Например, сайт и соцсети очень шаблонные, а цены на услуги или товар — высокие. У клиента происходит диссонанс

Формы захвата составлены некорректно. Например, на сайте фитнес-клуба может быть размещено подобное: «Оставьте контакты — и узнайте свой идеальный вес». Человек оставляет номер телефона или e-mail, чтобы узнать такую информацию — скорее всего, ради развлечения, а не для того, чтобы купить абонемент. Да, его можно подтолкнуть к покупке в итоге, но такой клиент все еще «холодный»

На сайте недостаточно информации. Заявки могут оставлять люди, которые хотят узнать, есть ли у вас филиалы в других районах, работаете ли вы после 22 часов, принимаете ли оплату в рассрочку и т.д. Эти критерии могут быть принципиальны для выбора клиента и их стоит указывать на сайте, чтобы менеджеры по продажам не тратили время на такого рода консультации.

Вывод. Зачастую низкие показатели бизнеса связаны с проблемами во внутренних процессах. Не всегда стоит искать причину в неиспользовании тех или иных каналов продвижения. Лучше проверить, с чем сталкивается клиент на всех уровнях контакта с компанией, и найти слабые места, проработать их и устранить. Когда мехнизм работы с клиентом будет выверен и отработан, можно осваивать новые инструменты и каналы взаимодействия. Так грамотно выстроенные бизнес-процессы станут основой вашего дела, а продвижение и SMM — его дополнительными двигателями.

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