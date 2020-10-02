|
Ангела Меркель встретится с Тихановской 6 октября
02.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
dw.com
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской во вторник, 6 октября. Главная тема обсуждения – актуальная ситуация в Беларуси, заявила зампредставителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Во вторник, 6 октября, около 15.00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Беларуси после президентских выборов", - заявила Деммер на брифинге в пятницу.
По ее словам, пресс-конференция после встречи с Тихановской не планируется. На вопрос, в каком статусе согласно протоколу будет принята Тихановская, Деммер ответила: "Она кандидат в президенты".
Ранее о планах такой встречи сообщили соратники Тихановской после ее переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Меркель, выступая 30 сентября в бундестаге, подтвердила, что проведет встречу с Тихановской, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской во вторник, 6 октября. Главная тема обсуждения –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)