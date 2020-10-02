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Ангела Меркель встретится с Тихановской 6 октября

02.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

dw.com

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской во вторник, 6 октября. Главная тема обсуждения – актуальная ситуация в Беларуси, заявила зампредставителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник, 6 октября, около 15.00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Беларуси после президентских выборов", - заявила Деммер на брифинге в пятницу.

По ее словам, пресс-конференция после встречи с Тихановской не планируется. На вопрос, в каком статусе согласно протоколу будет принята Тихановская, Деммер ответила: "Она кандидат в президенты".

Ранее о планах такой встречи сообщили соратники Тихановской после ее переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Меркель, выступая 30 сентября в бундестаге, подтвердила, что проведет встречу с Тихановской, передает ria.ru.

 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской во вторник, 6 октября. Главная тема обсуждения –...
 
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