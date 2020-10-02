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Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Беларуси и России, а также в Нагорном Карабахе

02.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ctv.by

2 октября состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и России. Во время беседы главы государств обсудили самый широкий спектр тем, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе.

Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России. И обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран.

Значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением COVID-19, высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией.

Президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения - авиационного, железнодорожного и автомобильного - между двумя странами.

Также большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений "Славянское братство - 2020".

Кроме того, главы государств подробно обсудили итоги VII Форума регионов Беларуси и России, подчеркнули важнейшую роль в двусторонних отношениях прямых контактов на уровне руководителей регионов и предприятий. Было высказано убеждение, что позитивные результаты этой совместной работы должны в первую очередь почувствовать на себе граждане двух стран.

 
 
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2 октября состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и России. Во время беседы главы государств обсудили самый широкий спектр тем, сообщает...
 
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