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Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в Беларуси и России, а также в Нагорном Карабахе
02.10.2020 15:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ctv.by
2 октября состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и России. Во время беседы главы государств обсудили самый широкий спектр тем, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В поле зрения президентов был целый ряд международных проблем, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе.
Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России. И обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран.
Значительное внимание во время разговора было уделено ситуации с распространением COVID-19, высказана озабоченность ростом заболеваемости данной инфекцией.
Президенты обсудили дальнейшие действия по нормализации транспортного сообщения - авиационного, железнодорожного и автомобильного - между двумя странами.
Также большое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили анализу прошедших совместных военных учений "Славянское братство - 2020".
Кроме того, главы государств подробно обсудили итоги VII Форума регионов Беларуси и России, подчеркнули важнейшую роль в двусторонних отношениях прямых контактов на уровне руководителей регионов и предприятий. Было высказано убеждение, что позитивные результаты этой совместной работы должны в первую очередь почувствовать на себе граждане двух стран.
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2 октября состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и России. Во время беседы главы государств обсудили самый широкий спектр тем, сообщает...
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