В парламенте заметили запрос общества на перемены

Белорусский парламент намерен изучить общественное мнение касательно возможного проведения конституционной реформы в Беларуси.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента в пятницу поднял вопрос перемен.

«Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями. Работа предстоит интенсивная, провести ее следует системно и слаженно», - цитирует Андрейченко БЕЛТА .

Напомним, что ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что готовы изменить Конституцию. Перед самыми выборами Лукашенко обещал , что в стране пройдет конституционная реформа. Россия также намекает, что Беларуси следует поменять главный закон.