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В парламенте заметили запрос общества на перемены
Источник материала: БДГ
Белорусский парламент намерен изучить общественное мнение касательно возможного проведения конституционной реформы в Беларуси.
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента в пятницу поднял вопрос перемен.
«Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями. Работа предстоит интенсивная, провести ее следует системно и слаженно», - цитирует Андрейченко
Напомним, что ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что готовы изменить Конституцию. Перед самыми выборами Лукашенко
Напомним, 17 августа Александр Лукашенко встречался с рабочими Минского завода колесных тягачей? В ответ на требование новых выборов президент
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Белорусский парламент намерен изучить общественное мнение касательно возможного проведения конституционной реформы в Беларуси.
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