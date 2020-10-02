Очевидцы сообщали, что в 9:45 в сторону ЖД вокзала поехали пожарные машины, милиция и скорая помощь.





Позже почявиласт информация, что поступило сообщение и о минировании политехнического колледжа, который находится рядом со зданием суда. В колледже подтвердили, что учащихся и педагогов эвакуировали в спортивный зал, на территории колледжа работали саперы.





Как и следовало ожидать, как в здании суда, так и в здании коллежда, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.



