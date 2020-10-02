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В Могилеве "заминировали" суд

02.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 2 октября поступило сообщение о минировании здания областного суда.

Очевидцы сообщали, что в 9:45 в сторону ЖД вокзала поехали пожарные машины, милиция и скорая помощь.

Позже почявиласт информация, что поступило сообщение и о минировании политехнического колледжа, который находится рядом со зданием суда. В колледже подтвердили, что учащихся и педагогов эвакуировали в спортивный зал, на территории колледжа работали саперы.

Как и следовало ожидать, как в здании суда, так и в здании коллежда, никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
 
 
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Утром 2 октября поступило сообщение о минировании здания областного суда.
 
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