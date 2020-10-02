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Дипломаты: Власти Беларуси должны брать пример со своих граждан

02.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская власть должна брать пример со своих граждан, которые реализуют принцип ненасилия в требованиях уважения своих основных гражданских и политических прав, в своем стремлении к верховенству закона в своей стране.



С таким заявлением в Международный день ненасилия выступили руководители и представители работающих в Минске дипломатических миссий стран ЕС, Японии, Швейцарии, Великобритании и США.

Международный день ненасилия отмечается ООН каждый год 2 октября — в день рождения Махатмы Ганди. Дипломаты напоминают слова Ганди: «Ненасилие — это оружие сильных».

— Нягвалт — гэта метад змагання з гвалтам, не прымяняючы яго: праз прысвечанасць, салідарнасць, крэатыўнасць, адукацыю, перамовы і мірныя дзеянні. Цягам апошніх чатырох з паловай месяцаў мы былі сведкамі таго, як жыхары Беларусі рэалізуюць прынцып нягвалту ў сваіх патрабаваннях павагі да сваіх асноўных грамадзянскіх і палітычных правоў, у сваім імкненні да вяршэнства права ў сваёй краіне. За гэта мы захапляемся імі і карыстаемся гэтай нагодай, каб заклікаць усіх прадстаўнікоў улады браць з іх прыклад. Па словах Марціна Лютэра Кінга, «нягвалт закліканы наносіць паразу несправядлівасці, а не людзям». Гэта адзіны шлях да бяспечнай, свабоднай і квітнеючай будучыні для Беларусі, — говорится в заявлении дипломатов.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская власть должна брать пример со своих граждан, которые реализуют принцип ненасилия в требованиях уважения своих основных гражданских и политических...
 
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