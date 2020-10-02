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Лукашенко снова пообщался в Путиным: обсудили "внутреннюю ситуацию в стране"

02.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко и Владимир Путин 2 октября поговорили по телефону

Стороны "обменялись информацией об обстановке внутри Беларуси и России"

«Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России. И обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран», сообщает пресс-служба Лукашенко

Также обсуждались ситуация в Нагорном Карабахе, распространение COVID-19, восстановление всех видов транспортного сообщения между странами и итоги «Славянского братства-2020» и VII Форума регионов.

В пресс-службе Кремля добавляют, что "обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договорённостей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в Сочи 14 сентября... В целом подтверждён обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Беларуси".

Также во время телефонного разговора обсуждались "различные аспекты послевыборной ситуации в республике с учётом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы".
 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин 2 октября поговорили по телефону
 
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