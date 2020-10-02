Заико: Власти надо поздравить со сделкой - в Зимбабве они нашли адекватных себе партнеров

— Зимбабве закупает 800 единиц белорусской сельскохозяйственной техники на 51 миллион долларов. Правда, финансирование осуществляет наш Банк развития, открывший кредитную линию. Как оцените выгодность такой сделки?





– Зимбабве техника, конечно, нужна: сельское хозяйство там сильно пострадало, когда они избавились от колонизаторов. И если белорусы эти поставки еще оплатят из своего кармана, то чего ж не взять?

И поскольку тракторы наши недорогие, их сразу можно много единиц взять. Главное, чтобы дверка в тракторе открылась. Помните историю во Франции, когда посол Павел Латушко сильно переживал: привезли трактор на выставку в Париж, а дверь открыть не смогли и завести соответственно тоже?





В целом я назвал бы эту сделку символической. Если Илон Маск строит завод по производству электромобилей в Германии, то наши экономические контакты на уровне нищей Африки. Власти нужно поздравить со сделкой – в Зимбабве они нашли адекватных себе партнеров.





С другой стороны, эта сделка опасна в политическом плане. Потому что в Зимбабве был такой же президент как Александр Григорьевич, но пару лет назад они совершили местную революцию и его (Мугабе) сместили. Это две такие страны были – Зимбабве и Беларусь, где во главе находились очень яркие президенты. Как бы революционная волна не перекинулась от партнеров к нам…





– Президент Зимбабве Мнангагва по прозвищу Крокодил просил у Лукашенко о поставках техники еще при визите в Минск в январе 2019 года. Тогда напрямую говорилось об отсутствии средств у страны.





Почему белорусские власти все-таки рискнули, хотя почти за два года руководство Зимбабве так и не нашло такую небольшую сумму как 50 млн долларов?





– Для африканцев белый человек – богатый человек. Наверное, белорусским властям приятно почувствовать себя богатыми. Но потом, конечно, они будут гонятся за ними, требуя деньги.





По уму рисковать должны сами тракторостроители: правительство здесь не должно вмешиваться, давая деньги. Захотели продавать тракторы в Антарктиду – продавайте. Но и ответственность потом несите.





– Вернутся ли эти деньги? Окажется ли эффективной работа куратора проектов Беларуси в Зимбабве Виктора Шеймана?





– Вряд ли деньги удастся когда-нибудь вернуть. В Зимбабве объявят о засухе и отсутствии средств. И что – Шейман поедет туда с гранатометом?





Наверное, такую сделку кто-то пролоббировал в своих интересах. Но думаю, отвечать за эти поставки никто персонально не будет – будем отвечать все мы, налогоплательщики.





Вообще, не понимаю, почему власти занимаются поставками сельхозтехники – может лучше бы торговали сразу военной? Вот продали Азербайджану «Полонезы» – сразу виден эффект.