Россия передала Беларуси 11 обвиняемых в различных преступлениях

Источник материала: АФН

Россия выдала Беларуси 11 человек, обвиняемых в совершении различных преступлений.

Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, передает ТАСС.

"По запросам Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче для уголовного преследования 11 разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений против личности, против собственности, а также против правосудия", - сказали в ведомстве.

Среди них Анна Малащенко, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Угроза убийством"), а также Александр Жуков, обвиняемый в краже. По версии следствия, в январе этого года в Полоцке Жуков проник в помещение заготовочного цеха общества с ограниченной ответственностью "Евролайк", откуда похитил имущество общей стоимостью около 3 000 белорусских рублей. Еще один из экстрадированных, Александр Комяк, осужденный за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, находился в розыске за аналогичное преступление.

"Передача 11 человек состоялась на территории Смоленской области при соблюдении всех необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки", - сообщили в Генпрокуратуре.