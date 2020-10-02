ЕС официально ввел санкции против белорусских чиновников

Источник материала: АФН

Евросоюз официально ввел в действие санкционный список, включающий 40 белорусских чиновников.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита ЕС. Лукашенко в этом списке нет.

"Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен", - сообщил Мишель.

Отсутствие в списке А.Лукашенко, глава Евросовета объяснил намерением ЕС "продолжать диалог" с властями Беларуси.