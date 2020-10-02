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ЕС официально ввел санкции против белорусских чиновников
Источник материала: АФН
Евросоюз официально ввел в действие санкционный список, включающий 40 белорусских чиновников.
Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита ЕС. Лукашенко в этом списке нет.
"Мы ввели в действие сегодня черный список на 40 имен", - сообщил Мишель.
Отсутствие в списке А.Лукашенко, глава Евросовета объяснил намерением ЕС "продолжать диалог" с властями Беларуси.
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Евросоюз официально ввел в действие санкционный список, включающий 40 белорусских чиновников.
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