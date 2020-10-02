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Тихановская не считает себя и соратников правительством в изгнании

02.10.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская не позиционирует свою работу как правительство в изгнании. Об этом она заявила на пресс-конференции с членами Координационного Совета.

«Обстоятельства вынудили меня выехать, но Беларусь – это моя родина. Я уверена, что скоро мы сможем вернуться в свободную страну», - сказал Светлана Тихановская.

В свою очередь член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал санкции ЕС.

«Европа выступила единым голосом и проявила солидарность с Беларусью. Вызывает удивление сегодняшнее заявление МИД Беларуси, который обвиняет ЕС в нежелании вести диалог. Именно КС при поддержке международных институтов неоднократно предлагал путем диалога найти выход из внутриполитического кризиса», - сказал Латушко.

Спикеры поддержали воскресный марш в честь политзаключённых, отметили, что у любой власти Беларуси больше не получится игнорировать гражданское общество.

«Светлана Тихановская и КС продолжают мирными и законными способами идти к переговорам о новых выборах, и призывают беларусских чиновников присоединиться к этому процессу», - говорится в сообщении по итогам пресс-конференции.

 
 
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Светлана Тихановская не позиционирует свою работу как правительство в изгнании. Об этом она заявила на пресс-конференции с членами Координационного Совета.
 
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