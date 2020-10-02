Генпрокуратура перенаправила в СК жалобу защиты Максима Знака

Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура перенаправила в Следственный комитет Беларуси жалобу защиты члена президиума Координационного совета Максима Знака, адвокаты обжаловали это решение генпрокурору.

"Жалоба, на обвинение, которое следователь предъявил Знаку, была подана в Генеральную прокуратуру 21 сентября, а 1 октября из Генпрокуратуры нам в адвокатское бюро пришло письмо о том, что жалоба перенаправлена прокуратурой в Следственный комитет", - сообщили защитники Максима Знака - адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко, передает Интерфакс-Запад .

Обращаясь с жалобой в Генпрокуратуру, адвокаты руководствовались ч. 1 ст. 139 УПК, в которой установлено, что жалобы на решения следователя подаются прокурору, который ведет надзор за исполнением законов при производстве расследования.

"Но вместо всесторонней проверки доводов наша жалоба перенаправлена в СК. Решение об этом принял и подписал Константин Беспаленков - начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом. Вот такой надзор. Поэтому 1 октября, получив его уведомление, мы в тот же день обжаловали генеральному прокурору действие Беспаленкова", - проинформировали адвокаты.

Защита полагает, что если Знаку предъявлено обвинение по статье за "публичные призывы", то в обвинении должны быть выдвинуты конкретные высказывания.

"Преследовать за высказывания и не предъявлять их - грубое нарушение права на защиту, поскольку невозможно опровергать абстрактные формулировки, общие фразы", - добавили Лаевский и Пыльченко.

Как сообщалось, Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку и держал ее больше недели. "В выходные Максим начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи", - сообщал Лаевский в понедельник, 28 сентября.