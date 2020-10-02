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Когда дьявол в деталях: характерная «евродвушка» за 330 средних зарплат белоруса
Источник материала: Onliner
Избитый афоризм «Мой дом — моя крепость» приобретает вполне видимые и осязаемые формы в этой «евродвушке», которую мы нашли с помощью сервиса «
Общая площадь квартиры — 56,7 кв. м. Почти все пространство здесь занимает гостиная, совмещенная с кухней. Последняя явно проигрывает общему антуражу и выглядит слишком скромно, как будто ее перенесли сюда из соседнего жилья. Зато гостиная пестрит деталями: тут вам и декоративный камин, и проигрыватель для пластинок, а еще картины и много-много свечей (почти как в церкви).
Крошечная спальня выполнена в более классическом стиле: спокойные тона, минимум мебели, лампы с металлическим отблеском, картины в точно таких же рамках… и снова какой-то чересчур простенький комод, выбивающийся из общего стиля.
Ванная комната тоже не может похвастаться ничем выдающимся, а вот туалет добавляет жилищу налет роскоши: позолота, ажурные светильники…
Квартира расположена в монолите 2014 года постройки в ЖК «Чайковский», что на улице Репина. Рядом все, что необходимо современному человеку для комфортного существования: магазины, банки, аптеки… Дальше вы сами знаете. Цена, конечно, немаленькая — $162 000. В пересчете на метры — $2857 за один квадрат. Именно столько нынче стоит красивая жизнь. Оно и не удивительно: все-таки «новый дизайнерский ремонт, стильный интерьер которого будет актуален спустя многие годы». По крайней мере, в этом
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Избитый афоризм «Мой дом — моя крепость» приобретает вполне видимые и осязаемые формы в этой «евродвушке», которую мы нашли с помощью сервиса «Дома и квартиры»....
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