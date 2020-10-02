ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каталог Onliner. Скидки недели

02.10.2020 15:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

После небольшого перерыва мы возвращаемся в еженедельный квест по поиску скидок в Каталоге Onliner. Сегодня собрали для вас предложения с действительно большим дисконтом. Как всегда, старались искать для вас выгодные товары из разных категорий. Подборка будет обновляться по мере появления новых интересных предложений. Для корректного отображения рекомендуем отключать блокировщик рекламы.

Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 на свежей платформе — 2055 р. 2497 р.


Игровой ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y400K6RE
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i5 10300H 2500 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 ГБ GDDR6, без ОС, цвет крышки синий
–18%2055 р.
6 предложений

Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 с широкими углами обзора на Intel Core i5 — 1555 р. 1859 р.


Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IML05 81WB00KERE
3 отзыва
15.6" 1920 x 1080 IPS, Intel Core i5 10210U 1600 МГц, 8 ГБ, SSD 256 ГБ, граф. адаптер: NVIDIA GeForce MX330 2 ГБ, без ОС, цвет крышки серый
–16%1555 р.
5 предложений

Кресло для диванных войск Canyon Argama — 449 р. 569 р.


Кресло Canyon Argama
игровое, механизм DMS (Топ-Ган, Tilt), максимальная нагрузка 150 кг
–21%449 р.
11 предложений

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia  — 152 р. (скидка 21%)


Увлажнитель воздуха Xiaomi Mijia Smart Sterilization SCK0A45
3 отзыва
ультразвуковой, производительность 350 мл/ч, резервуар 4.5 л, шум 38 дБ, цвет белый
–21%152 р.
9 предложений

Самый дешевый пауэрбанк. На всякий случай — 9 р. (скидка 34%)


Портативное зарядное устройство Canyon CNE-CPBF44DG
4400 мАч (16.28 Вт·ч), выходы: 1 x 5V (2400 мА)
–34%8,73 р.
8 предложений

Холодильник LG с инверторным компрессором и полным No Frost — 1090 р. 1354 р.


Холодильник LG GA-B419SQGL
2 отзыва
полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 302 л (223 + 79 л), инверторный компрессор, 59.5x64.3x190.7 см, белый
–20%1090 р.
10 предложений

Узкая стиральная машина Bosch с загрузкой до 6,5 кг — 999 р. 1255 р.


Стиральная машина Bosch WLP20260BL
1 отзыв
автоматическая стиральная машина, загрузка до 6.5 кг, отжим 1000 об/мин, глубина 44.6 см (с люком 48.8 см), энергопотребление A+++, защита от протечек, 15 программ
–20%999 р.
2 предложения

Беспроводной пылесос Bosch с двумя аккумуляторами — 708 р. (скидка 20%)


Пылесос Bosch BCS612KA2
5 отзывов
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, регулировка мощности на ручке, турбощетка
–20%708 р.
16 предложений

Пылесос для окон Bosch GlassVAC Solo — 116 р. (скидка 31%)


Пылесос Bosch GlassVAC Solo
2 отзыва
для мытья окон, пылесборник: контейнер, потребление: 15 Вт, без регулировки мощности
–31%116 р.
17 предложений

Мощный утюг Tefal FV5735E0 — 141 р. (скидка 33%)


Утюг Tefal FV5735E0
2500 Вт, с пароувлажнением, подошва Durilium, постоянная подача пара
–30%149 р.
14 предложений

Капсульная кофеварка Krups Dolce Gusto с необычным дизайном — 259 р. 350 р.


Капсульная кофеварка Krups Dolce Gusto Piccolo XS KP1A08
капсульная кофеварка, 1600 Вт, корпус пластик, используемый кофе: капсулы, цвет черный
–26%259 р.
12 предложений

Триммер для бороды и усов Rowenta TN9100F0 — 67 р. (скидка 31%)


Машинка для стрижки Rowenta TN9100F0
для бороды и усов/для носа и ушей, длина стрижки: 3–7 мм, питание от аккумулятора, автономная работа: 1 час, влажная чистка
–31%67,02 р.
17 предложений

Мужская бритва Braun Series 3 с триммером для бороды — 146 р. (скидка 21%)


Электробритва Braun Series 3 Shave&Style 310BT
1 отзыв
сеточная, сухое и влажное (с пеной) бритье, питание от АКБ, 30 минут автономной работы
–21%146 р.
11 предложений

Выпрямитель Rowenta SF1515F0 с керамическими пластинами — 37 р. (скидка 32%)


Выпрямитель Rowenta SF1515F0
1 отзыв
выпрямитель, керамика/турмалин, регулировка температуры: 2 режима, максимальная температура: 200 °С, нагрев 60 с
–32%37,38 р.
11 предложений

Диван «Плиди Sherst» в скандинавском дизайне — 1115 р. 1549 р.


Диван Divan Плиди Sherst (искусственная шерсть, серый)
раскладной, механизм "тик-так (пантограф)", настил пенополиуретан (поролон), длина 218 см, спальное место 195x144 см
–28%1115 р.
2 предложения

Передвижные грили-барбекю от 159 р. (скидка до 29%)


BBQ C80216000
гриль, уголь, сталь
–22%229 р.
5 предложений
Vaggan E12300050
гриль/барбекю, уголь, нержавеющая сталь
–29%159 р.
5 предложений

Набор ярких тарелок Luminarc Diwali — 76 р. (скидка 25%)


Набор тарелок Luminarc Diwali 10P2963
18 предметов для 6 персон, стекло, цвет бирюзовый
–25%76,00 р.
4 предложения

Таблетки для посудомоечной машины Finish со скидкой до 39%


Таблетки для посудомоечной машины Finish PowerBall Quantum Ultimate дойпак (75 шт)
75 шт., моющее средство, ополаскиватель, соль
–39%61,35 р.
2 предложения
Таблетки для посудомоечной машины Finish All in 1 Max (50 шт)
4 отзыва
50 шт., моющее средство, ополаскиватель, соль
–34%31,77 р.
4 предложения

Подборка нескучных наручных часов со скидкой до 40%


Наручные часы Pierre Cardin PC107382S02
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–30%601 р.
2 предложения
Наручные часы Skagen SKW6539
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет силиконовый
–24%217 р.
5 предложений
Наручные часы Timex TW2R61100
мужские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет силиконовый
–37%113 р.
5 предложений
Наручные часы Diesel DZ4361
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–40%418 р.
2 предложения
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После небольшого перерыва мы возвращаемся в еженедельный квест по поиску скидок в Каталоге Onliner. Сегодня собрали для вас предложения с действительно большим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Казакевич: Евросоюз может и не заметить "потери" Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика