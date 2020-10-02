Как заметить у себя гипертиреоз и с чем его легко перепутать

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Гипертиреоз (он же тиреотоксикоз) — это повышение в сыворотке крови уровня гормонов, которые синтезирует щитовидная железа. Эндокринолог Татьяна Белоусова ответила на важные вопросы об этом заболевании.



Татьяна Белоусоваврач-эндокринолог медицинского центра « ЛайфСитиМед » врач-эндокринолог медицинского центра «

Почему бывает гипертиреоз? Причин несколько. Одна из самых распространенных — это болезнь Грейвса-Базедова: аутоиммунное заболевание, при котором образуются антитела, стимулирующие синтез избыточного количества гормонов щитовидной железы. Еще одна типичная причина — это функциональная автономия щитовидной железы: в ней появляются одно или несколько узловых образований, которые обеспечивают независимую выработку гормонов и повышение их уровня в крови. Часто также встречается гестационный транзиторный тиреотоксикоз, характерный для первого триместра беременности. При нем повышается уровень тиреоидных гормонов, но, как правило, лечения это состояние не требует. Также тиреотоксикоз может возникать на фоне воспалительных заболеваний щитовидной железы. Это так называемые тиреоидиты. При тиреоидитах тиреотоксикоз носит временный характер и различную степень выраженности . Возможен медикаментозный тиреотоксикоз. Он бывает при гипотиреозе — состоянии, при котором человек принимает гормоны щитовидной железы, и их доза по какой-то причине оказывается слишком высокой. Йод-индуцированный тиреотоксикоз вызван избыточным потреблением препаратов йода. Наиболее часто он встречается у пожилых пациентов с узловыми образованиями в щитовидной железе при срыве сердечного ритма. Назначаемый препарат зачастую содержит большое количество йода — об этом не следует забывать.

Какие у тиреотоксикоза симптомы? Как правило, человек приходит к врачу из-за того, что его начинает беспокоить ощущение сердцебиения, нарушение (перебои) ритма. Характер становится нервный, раздражительный. Нарушается сон. Отмечаются потливость, быстрая утомляемость. Характерна потеря веса при сохраненном или повышенном аппетите: человек есть больше, чем раньше, но при этом масса тела снижается. Еще очень типичен тремор, особенно пальцев рук. Есть даже такое описание — синдром «телеграфного столба»: будто приложил руку к гудящему столбу с электричеством. Если тиреотоксикоз возник на фоне болезни Грейвса-Базедова, возможно осложнение в виде эндокринной офтальмопатии. Внешне это проявляется как бы выпячиванием глазных яблок и характерным ощущением песка под веками, может также развиться двоение в глазах.

С чем тиреотоксикоз можно перепутать? Часто люди с этим заболеванием по незнанию записываются на прием к кардиологу, потому что беспокоит сердце: ощущение сердцебиения, нарушения ритма. Также человек может списать тремор, ощущение сердцебиения и быструю утомляемость на реакцию организма на стресс — или заболевания нервной системы.

Как лечат тиреотоксикоз? Лечение при тиреотоксикозе будет зависит от причин заболевания. Как правило, оно начинается с медикаментозного: это так называемые препараты-тиреостатики, которые снижают уровень гормонов в крови. Дальше врач смотрит на то, как организм отвечает на лечение. Если снижение уровня гормонов от лекарств происходит плохо, тогда есть два варианта: либо радиойодтерапия, либо операция. При функциональной автономии щитовидной железы всегда требуется оперативное лечение. А гестационный тиреотоксикоз подразумевает не лечение, а только наблюдение и контроль уровня гормонов. Тиреотоксикозы на фоне воспалительных заболеваний щитовидной железы, если и требуют медикаментозного лечения, то, как правило, на небольшой промежуток времени и когда симптомы очень беспокоят человека.

Что выбрать: радиойодтерапию или операцию? В каждом конкретном случае надо решать, что лучше. Тут важна и позиция самого человека, и то, какой у него объем щитовидной железы (если он велик, то радиойодтерапия не рекомендуется). При операции щитовидная железа удаляется сразу и дальше на протяжении жизни человек остается на заместительной терапии: если говорить просто, то он получает гормоны из таблетки. При радиойодтерапии физически железа не удаляется, но повреждаются клетки, которые синтезируют данные гормоны. В итоге это тоже приводит к гипотиреозу, но постепенно, поэтому первое время нужен более пристальный контроль. В любом случае, тянуть с медикаментозным лечением, если оно неэффективно, неправильно. Тиреостатики не должны приниматься длительно. Такое лечение длится около года, и если доктор говорит, что результата в вашем случае нет, надо решаться на операцию или радиойод. Чем дольше откладывать, тем более агрессивными могут быть осложнения.

Какими бывают осложнения? Со стороны сердечно-сосудистой системы возможны нарушения ритма, если затягивать с медикаментозным лечением. Если не соглашаться на более радикальное решение и пить тиреостатики годами, нарушения ритма могут переходить в постоянные заболевания — аритмии. Еще одно осложнение — остеопороз. Избыточная продукция гормонов при длительном тиреотоксикозе вызывает разрежение костных тканей, а это приводит к переломам. Также возможен тиреотоксический криз — резкое повышение уровня гормонов, которое встречается либо при плохо контролируемом тиреотоксикозе (неправильный прием лекарств), либо на фоне случившейся сопутствующей тяжелой патологии. Это тяжелое осложнение, лечить которое следует в условиях стационара, реанимационного отделения. Если тиреотоксикоз вызван болезнью Грейвса-Базедова, то эндокринную офтальмопатию можно рассматривать как осложнение. Ее лечат совместно с окулистом.

Чего при тиреотоксикозе делать нельзя? Самостоятельно прерывать лечение. Эта болезнь, которая сама, скажем так, вряд ли пройдет. Надо все делать под контролем врача, не повышать и не понижать дозу без контроля анализов и консультации с эндокринологом. Нельзя начинать курить (а если курите, стоит бросить), потому что у курильщиков тиреотоксикоз протекает более агрессивно. Нельзя истязать организм чрезмерными физнагрузками. По возможности избегайте стресса и ночных смен на работе.

Какая есть профилактика? Мерами профилактики могут быть отказ от курения, соблюдение здорового образа жизни, ограничение стрессов и чрезмерной физнагрузки. Также нужно не допускать йод индуцированного тиреотоксикоза: если человек знает, что у него есть узлы щитовидной железы, следует внимательно отнестись к препаратам, применяемым при срыве сердечного ритма. Не лишним будет узнать о наследственности: если у родственников в первой линии родства есть тиреотоксикоз, следует периодически обследовать щитовидную железу для контроля состояния.