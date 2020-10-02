ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

BMW X2 обзавелся новой спецверсией M Mesh Edition, которая появится и на рынке ТС

02.10.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Баварский производитель обнародовал подробности о новой спецверсии кроссовера X2, за основу которой было взято исполнение M Sport X.


Из внешних отличительных особенностей новой версии с обозначением M Mesh Edition — черная глянцевая решетка радиатора с сетчатой структурой, черная окантовка окон, наружных зеркал, стоек кузова, выхлопные патрубки в черном хроме и яркие оранжевые наклейки на переднем бампере, капоте и дверях, а также вставки такого же цвета в колесных дисках (19 и 20 дюймов).


За доплату доступны адаптивные светодиодные фары с матричным дальним светом. В салоне X2 M Mesh Edition — сиденья, отделанные кожей в цвете Mokka и вставками из алькантары, контрастная оранжевая прострочка передней панели и окантовка ковриков, педали из нержавеющей стали, алюминиевый декор и пороги, украшенные специальными накладками.


X2 M Mesh Edition будет предлагаться с тремя дизелями 2.0 (150, 190 и 231 л.с.), двумя бензиновыми моторами 1.5 (136 л.с.) и 2.0 (178 л.с.) и «подзаряжаемой» гибридной установкой на основе 1,5-литровой бензиновой «тройки» (суммарная отдача — 220 л.с. и 385 Нм крутящего момента), которая обеспечивает до 57 км пробега на электротяге с максимальной скоростью 135 км/ч.


Продажи X2 M Mesh Edition начнутся в ноябре 2020 года, в том числе и в России, как подтвердили в местном представительстве компании. Стоимость пока не озвучена, но в Европе доплата за пакет M Mesh Edition составляет около 1500 евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Баварский производитель обнародовал подробности о новой спецверсии кроссовера X2, за основу которой было взято исполнение M Sport X.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Забег свободных». Как судили бегунов, задержанных в субботу в парке Дружбы народов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика