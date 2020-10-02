BMW X2 обзавелся новой спецверсией M Mesh Edition, которая появится и на рынке ТС

Источник материала: Tut.by

Баварский производитель обнародовал подробности о новой спецверсии кроссовера X2, за основу которой было взято исполнение M Sport X.





Из внешних отличительных особенностей новой версии с обозначением M Mesh Edition — черная глянцевая решетка радиатора с сетчатой структурой, черная окантовка окон, наружных зеркал, стоек кузова, выхлопные патрубки в черном хроме и яркие оранжевые наклейки на переднем бампере, капоте и дверях, а также вставки такого же цвета в колесных дисках (19 и 20 дюймов).





За доплату доступны адаптивные светодиодные фары с матричным дальним светом. В салоне X2 M Mesh Edition — сиденья, отделанные кожей в цвете Mokka и вставками из алькантары, контрастная оранжевая прострочка передней панели и окантовка ковриков, педали из нержавеющей стали, алюминиевый декор и пороги, украшенные специальными накладками.





X2 M Mesh Edition будет предлагаться с тремя дизелями 2.0 (150, 190 и 231 л.с.), двумя бензиновыми моторами 1.5 (136 л.с.) и 2.0 (178 л.с.) и «подзаряжаемой» гибридной установкой на основе 1,5-литровой бензиновой «тройки» (суммарная отдача — 220 л.с. и 385 Нм крутящего момента), которая обеспечивает до 57 км пробега на электротяге с максимальной скоростью 135 км/ч.





Продажи X2 M Mesh Edition начнутся в ноябре 2020 года, в том числе и в России, как подтвердили в местном представительстве компании. Стоимость пока не озвучена, но в Европе доплата за пакет M Mesh Edition составляет около 1500 евро.