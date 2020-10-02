ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Забег свободных». Как судили бегунов, задержанных в субботу в парке Дружбы народов

02.10.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске на благотворительном «забеге свободных» 26 сентября из 35 участников задержали двоих. Андрею Трощенкову утренняя пробежка в парке Дружбы народов обошлась в 10 суток: суд посчитал ее участием в несанкционированном массовом мероприятии. Михаила Подшивадлова обвинили еще и в том, что он «хватался за форменное обмундирование, упирался ногами при задержании» — и наказали 15 сутками.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Субботним утром планировали пробежать 4,5 км — дважды вокруг парка — но не успели. Задержания начались примерно на 3 км.

— Остановилась синяя машина с обычными, белыми номерами; оттуда выбежали, — рассказал 28 сентября в суде Советского района Михаил Подшивадлов. — Я увидел минимум двоих в оливковой форме, в балаклавах. С криками «стоять, с*ки»…

— В выражениях поаккуратнее, все-таки в судебном заседании находитесь, — сделал замечание судья Александр Волк.

— Я цитирую, — пояснил Михаил.

— Ну, можно все-таки… Оскорбление же здесь не рассматривается, правильно. И что дальше?

— Я был в шоке. Побежал в сторону от этих людей в центр парка, — продолжил молодой человек. — Далее меня догнал какой-то человек не в оливковом, а в гражданской форме, и в белой марлевой повязке. Он меня задержал. Я стал, подняв руки, и все. Тот, в гражданском, меня вел. Подбежал еще «оливковый», начал крутить. Человек в марлевой повязке сказал ему: «Зачем крутишь, он и так идет», — и я просто последовал в автомобиль. Там попытался уточнить, кто меня задержал, ОМОН или нет. Сказали, без комментариев.

Судили Михаила около получаса. С протоколом — где было указано, что во время задержания отказался выполнять законные требования и проследовать в служебный автомобиль, а вместо этого «хватался за форменное обмундирование и упирался ногами» — Михаил был абсолютно не согласен. Спорил он и с тем, что бегунов перед задержанием будто бы уведомляли: мероприятие несанкционированное.

Суд же интересовало, как именно он узнал о «забеге свободных», почему бежал не в своем районе, а в парке Дружбы народов, и зачем ему был бчб-флаг на плечах. Уточнили также, есть ли у Михаила спортивное звание или разряд.

Свидетель по фамилии Бельский, участковый инспектор милиции, о себе рассказал, что нес службу по охране общественного порядка во время забега. Указанное в протоколе подтвердил: и факт предупреждения о несанкционированности мероприятия, и сопротивление при задержании. Заминка возникла в связи с тем, что изначально свидетель рассказал, что не он вел административный процесс. В двух протоколах же было указано, что составлял их именно он:

— Так как составлял не один протокол задержания, не мог конкретно вспомнить про этот случай, — поправился Бельский.

Михаила Подшивадлова судья признал виновным (ч. 1 ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий») и вынес наказание — 15 суток административного ареста.

Суд над Андреем Трощенковым 28 сентября уложился в семь минут. Он c протоколом не согласился: пояснил, что в парке бежал, был задержан, но никакой символики при себе не имел — «ни бело-красно-белой, ни красно-зеленой». Выслушав свидетеля Бельского, участкового инспектора милиции, — «при нем был флаг, бело-красно-белый» — судья Марина Федорова озвучила наказание — 10 суток (ч. 1 ст. 23.34 КоАП).

— Андрей сейчас на Окрестина, — говорит его жена Наталья. — Дважды носила ему передачи. Он привык бегать почти каждое утро, участвует в любительских забегах — например, Bison Trail.

— Мишу уже перевели в Жодино. Он участник многих любительских забегов, в том числе Минского полумарафона, — уточняет его знакомая Юлия. И вспоминает про велосипед, на котором Михаил приехал на забег в парк. — Пристегнул велосипед к фонарю, ключи забрал с собой — а потом его задержали. Я от шока не знала, что делать: не бросать же. Спасибо всем, кто помог: съездили в строительный магазин, избавились от велозамка, помогли отвезти велосипед домой. Эта ситуация в очередной раз доказала: среди совершенно незнакомых людей много отзывчивых. Таких, с которыми чувствуешь: ты не одна, тебя поддержат.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на благотворительном «Забеге свободных» 26 сентября из 35 участников задержали двоих.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сообщение о минировании двух зданий в Могилеве не подтвердилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.10.2020
Mir24.TV Belarus
02.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика