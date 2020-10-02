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Под Волковыском микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

02.10.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Велосипедист попал под колеса микроавтобуса под Волковыском, сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось 2 октября, около 06.30. Известно, что 22-летний водитель Mercedes ехал по трассе Гродно — Ружаны — Ивацевичи в сторону Волковыска и на 80-м километре дороги сбил 61-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении по краю проезжей части в полосе движения микроавтобуса.

В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 11.15 умер.

 
Теги: Гродно
 
 
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Происшествие случилось 2 октября, около 06.30.
 
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