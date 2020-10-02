Под Волковыском микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист попал под колеса микроавтобуса под Волковыском, сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось 2 октября, около 06.30. Известно, что 22-летний водитель Mercedes ехал по трассе Гродно — Ружаны — Ивацевичи в сторону Волковыска и на 80-м километре дороги сбил 61-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении по краю проезжей части в полосе движения микроавтобуса.

В результате ДТП велосипедист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где в 11.15 умер.