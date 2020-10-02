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Гай Ричи снимет сериал «Джентльмены»

02.10.2020 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский режиссер Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены». Сообщается, что проект уже в разработке. Об этом пишет Deadline.


Фото: кадр из фильма «Джентельмены»

Гай Ричи будет режиссером и сценаристом проекта. Актерского состава сериала и подробностей о сюжете пока нет. Известно, что изначально режиссер и задумывал эту историю именно как многосерийник.

«Джентльмены» — фильм об американском экспате Микки Пирсоне (персонаж Мэттью МакКонахи), который разбогател на торговле травкой в Лондоне. Устав заниматься подпольным бизнесом, он хочет выйти из игры, — банды Лондона тут же начинают войну за то, кому достанется эта империя. AFISHA.TUT.BY смотрела «Джентльменов» и писала, что фильм получился стильным, бодрым и похожим на ваш любимый «Большой куш», хоть все равно уже что-то не то.

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Британский режиссер Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены». Сообщается, что проект уже в разработке. Об этом пишет Deadline.
 
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