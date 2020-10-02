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Латушко раскритиковал заявление МИД Беларуси в ответ на санкции ЕС

02.10.2020 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минск, 2 октября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, бывший чиновник и дипломат Павел Латушко раскритиковал МИД Беларуси за его сегодняшнее заявление в ответ на введение санкций Евросоюза в отношении представителей белорусских властей.

Латушко раскритиковал заявление МИД Беларуси в ответ на санкции ЕС

«Сегодня опубликованное заявление Министерства иностранных дел Республики Беларусь в ответ на решение Европейского союза не вызывает у меня ничего, кроме огромного удивления, — сказал он. — В этом заявлении, которое я впервые за свою дипломатическую практику вижу на четырех страницах, сделаны достаточно неправдивые утверждения на предмет того, что белорусские власти выступают за диалог».

«Координационный совет неоднократно предлагал сесть за стол переговоров, — напомнил Латушко. — Насколько мне известна официальная позиция Европейского союза, руководители Европейской комиссии неоднократно предлагали власти сесть за стол переговоров. Предлагалось использовать механизмы ОБСЕ, Организация Объединенных Наций вносила предложения [использовать] все возможные международные механизмы. Как раз именно власть, и именно Министерство иностранных дел, которое отвечает за внешнеполитические контакты, категорически отказывается от этого».

По его словам, сейчас у белорусских властей есть «последний шанс сесть за стол переговоров».

Европейский союз на внеочередном саммите в Брюсселе 1 октября согласовал решение о введении санкций в отношении белорусских властей. Как сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, санкции вводятся 2 октября в отношении примерно 40 человек. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что в санкционный список не входит Александр Лукашенко, чтобы у него «не было повода отказаться от дискуссии», однако, если позиция Лукашенко будет ужесточаться, санкции могут быть введены и против него.

2 октября белорусское внешнеполитическое ведомство распространило заявление о том, что решением о санкциях Евросоюз отдалил от себя Беларусь. В МИД сообщили, что Беларусь вводит «ответный санкционный список», а также предупредили, что дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести, например, к «выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений».

 
Теги: Минск
 
 
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