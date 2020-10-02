Сообщение о минировании двух зданий в Могилеве не подтвердилось

Утром 2 октября в правоохранительные органы поступило анонимное электронное сообщение о том, что в зданиях экономического суда Могилевской области и Могилевского государственного политехнического колледжа заложены взрывные устройства.



Фото: ТРК «Могилев»

По информации пресс-службы МВД, на места выбыли все экстренные службы, приняты необходимые меры безопасности. Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено.

Автора ложного послания пока не установили.