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Выпускники Гомельского госуниверситета записали видео в поддержку преподавателя Натальи Сусловой, арестованной на восемь суток

02.10.2020 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выпускники разных лет Гомельского государственного университета им. Скорины записали видео в поддержку арестованной преподавателя университета Натальи Сусловой.

Преподаватель русской литературы, кандидат филологических наук Наталья Суслова осуждена на восемь суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. Такое решение принял 29 сентября судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шерстнев.

Суслова была задержана 27 сентября на марше сторонников перемен и до суда содержалась в ИВС. В суде она не признала своей вины, пояснив, что была на марше с целью выразить свою гражданскую позицию. Суслова заявила, что бело-красно-белый флаг не незарегистрированная символика.

Выпускники Гомельского госуниверситета записали видео в поддержку преподавателя Натальи Сусловой, арестованной на восемь суток
Фото facebook.com/mikola.bianko

«Если бы были живы Василь Быков и Владимир Короткевич, они были бы сегодня с нами на улице. Сегодня на улицу выходят те, для кого не пустой звук филоматы, филареты, «слуцкія паўстанцы», имена Быкова, Купалы, Короткевича. Лозунг «Жыве Беларусь!» — это слова Янки Купалы, именно поэтому я их выкрикивала на митинге, а больше ничего я не выкрикивала», — сказала в суде преподаватель, сообщает БелаПАН.

 
Теги: Гомель
 
 
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Выпускники разных лет Гомельского государственного университета им. Скорины записали видео в поддержку арестованной преподавателя университета Натальи...
 
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