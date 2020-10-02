Выпускники Гомельского госуниверситета записали видео в поддержку преподавателя Натальи Сусловой, арестованной на восемь суток

Выпускники разных лет Гомельского государственного университета им. Скорины записали видео в поддержку арестованной преподавателя университета Натальи Сусловой.

Преподаватель русской литературы, кандидат филологических наук Наталья Суслова осуждена на восемь суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. Такое решение принял 29 сентября судья суда Железнодорожного района Гомеля Евгений Шерстнев.

Суслова была задержана 27 сентября на марше сторонников перемен и до суда содержалась в ИВС. В суде она не признала своей вины, пояснив, что была на марше с целью выразить свою гражданскую позицию. Суслова заявила, что бело-красно-белый флаг не незарегистрированная символика.



Фото facebook.com/mikola.bianko